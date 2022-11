Quintana Roo atrae inversión para desarrollo hotelero y residencial de lujo

El sector hotelero fue uno de los más afectados durante la pandemia del Covid-19, pues con la implementación de restricciones sanitarias, muchos viajeros cambiaron sus hábitos de consumo, inclinándose por la renta de casas o departamentos vacacionales. En esta coyuntura, RLH Properties ha decidido apostar por este mercado y agotar sus inventarios residenciales en la Riviera Maya.



De acuerdo con Borja Escalada, director general de la firma de activos hoteleros y residencias de lujo, desde el inicio de la crisis sanitaria, la empresa ha invertido alrededor de 100 millones de dólares en el complejo Mayakoba, ubicado en Quintana Roo. Para los siguientes dos años, se proyecta un gasto adicional de 60 millones de dólares más.



En entrevista con medios, el empresario detalló que los recursos serán destinados no solo a obras de remodelación y ampliación de los cuatro hoteles que se encuentran dentro del resort, también se contempla la expansión del negocio de viviendas de lujo.



Al cierre de septiembre de este año, los ingresos totales de RLH Properties ascendieron a 1,649 millones de dólares, de los cuales 188.7 millones (11%) se generaron por la venta de residencias.



Asimismo, al mismo mes de referencia, la empresa reportó un inventario total de 279 unidades de esta clase en la Riviera Maya y sólo 33% se encuentra disponible.



“Vamos a acelerar la construcción de todo lo que queda en el inventario disponible para favorecer y atender esta demanda. Los próximos dos años vamos a invertir cerca de 60 millones de dólares, solo en Mayakoba”, aseguró Borja Escalada.



Asimismo, explicó que los extranjeros son los principales consumidores de este tipo de inmuebles desarrollados en Quintana Roo, y es que, este mercado representa 73.4% de los turistas en el estado, según cifras de la Secretaría de Turismo.

Riviera Nayarit rompe récord en venta residencial

A pesar del éxito en el segmento de vivienda vacacional, la distribución de ingresos de RLH Properties aún se inclina más hacia el segmento de hotelería; sin embargo, el objetivo principal de la firma es incrementar los activos hoteleros y complementar con los desarrollos habitacionales.



“Nuestro negocio residencial ha excedido las expectativas mostrando extraordinarios resultados y asegurando nuestro posicionamiento en el mercado. Durante el tercer trimestre del 2022, se concretó la venta de dos residencias en Rosewood Residences Mayakoba y nueve unidades en Fairmont Heritage Place Mayakoba”, indicó el directivo.



Cabe mencionar que la península mexicana no es el único destino atractivo para la empresa, ya que en la Riviera Nayarit también ha encontrado un nicho relevante, en donde el complejo One and Only Mandarina recientemente logró colocar una residencia por 17.5 millones de dólares, superando el récord en precio de venta en la región.



En este mismo lugar también se encuentra en construcción el hotel Rosewood Mandarina, planeado con 120 habitaciones y 63 residencias, cuya entrega se prevé a finales del 2024.