¿Interesado en un crédito hipotecario? Banca proyecta tasas de doble dígito; pero insiste en que continuará colocación

Derivado de la presión por la postura del Banco de México (Banxico) para combatir la inflación en el país, las tasas de interés de los créditos hipotecarios podrían aumentar y colocarse en cifras de doble dígito en los próximos meses.

De acuerdo con Enrique Margain Pitman, coordinador de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM), la banca ha estado en escenarios donde la tasa de interés promedio del crédito hipotecario es de doble dígito, lo cual es una ventaja para saber cómo sortear la situación y buscar que la colocación no pierda dinamismo.

De acuerdo con el especialista, las tasas actuales en el financiamiento de vivienda se encuentran en 9.7% en promedio, por lo que este es un buen momento para adquirir un producto de este tipo, ya que se puede obtener un mejor esquema del que se podría conseguir en el corto plazo.

“Es muy seguro que vamos a observar tasas de interés a doble dígito, pero ya las hemos tenido antes y que de alguna manera no ha habido una caída importante en el financiamiento del crédito hipotecario”, comentó Margain Pitman durante su participación en el segundo Seminario Notarial de Vivienda.

En su más reciente reunión, la Junta de Gobierno del Banco de México incrementó 75 puntos bases la tasa de referencia para alcanzar un máximo histórico de 9.2%, ante el entorno macroeconómico y las presiones inflacionarias.

Colocación del 2022

Pese al incremento de las tasas de interés, el mercado hipotecario no proyecta un impacto desmedido en términos de otorgamiento de créditos.

Margain explicó que la colocación bancaria llegó a su punto más alto en el 2021, año en el que se colocaron 153,000 financiamientos que representaron 267,000 millones de pesos.

Para este año, se prevé que se coloquen alrededor de 280,000 millones de pesos, lo que quiere decir que el mercado continúa en la línea de crecimiento pese a las adversidades macroeconómicas, según el experto.

En este sentido, Gonzalo Palafox, director de banca hipotecaria de Citibanamex, destacó que en México existe un extenso bono demográfico y un déficit habitacional, elementos que impulsan la actividad en el mercado.

“El sector hipotecario está directamente vinculado con la demanda de vivienda, hay una demanda de vivienda insatisfecha, de hecho, durante la pandemia no hubo disminución en las solicitudes de crédito”, destacó Palafox.

Margain Pitman coincidió en que el sector es sumamente resiliente en la parte de crédito hipotecario, por lo que el próximo año podría continuar en el camino del crecimiento; sin embargo, por el contexto, podría ser en menor medida que otros años.

“Yo veo el sentido positivo, el sector ha sido sumamente resiliente y no dudo que el próximo año sigamos creciendo, aunque a tasas menores”, añadió Margain Pitman.

Asimismo, el representante de la ABM resaltó que uno de los retos hacia el 2023 será encontrar mecanismos para apoyar a las personas que no tienen acceso a un crédito, es decir, los no afiliados o quienes no tienen programas de vivienda.

“Si logramos entender qué mecanismos financieros se les pueden otorgar a aquellas personas que no pueden comprobar sus ingresos, podemos todavía incidir en que más personas puedan acceder a una vivienda”, concluyó.