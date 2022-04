Las malas prácticas de algunos desarrolladores provocaron que acreditados del Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) tuvieran serias complicaciones para hacerse de su patrimonio pese a que liquidaron los créditos que les otorgó este organismo.

Actualmente el Fondo, encabezado por César Buenrostro Moreno, tiene cuantificados cerca de 177 conjuntos habitacionales en 29 estados donde cerca de 10,000 acreditados del fondo fueron víctimas de la poca transparencia y mala fe de algunos desarrolladores, ya que hasta la fecha no cuentan con las escrituras de su vivienda o, en su caso, no se ha edificado su hogar y por ende no se les ha entregado.

"Hay fraudes al nivel de que hay gente que nunca recibió la vivienda (y la pagó) o la recibió a medias, eso es una cosa de décadas... en algunos casos está muy difícil resolver porque están invadidas por el crimen organizado", explicó Buenrostro Moreno.

Ante legisladores, el funcionario ejemplificó el desarrollo Lomas Del Desierto en Rosarito, Baja California, el cual fue edificado por la firma Graciano y Asociados, donde ésta tomó los créditos que los derechohabientes solicitaron al Fovissste para supuestamente terminar el complejo; sin embargo, hasta la fecha muchos tienen problemas pues su vivienda no se construyó o en otros casos, no se han entregado las escrituras.

Asimismo, en este caso, el desarrollador pidió un crédito al banco HSBC para concluir la edificación y dejó como garantía las propiedades, pero la empresa nunca pagó y sus accionistas se dieron a la fuga. La situación impacta a los acreditados porque el pago del crédito se les descontó; sin embargo, muchos no pudieron hacerse de la propiedad.

"Desde el 2004 está la gente ahí en esta situación, algunos liquidaron su crédito a 100% y no tienen su vivienda, algunos sí, pero no tienen la escritura", detalló Buenrostro Moreno.

El funcionario acotó que el Fovissste ha tratado de negociar con el banco y además analiza caso por caso para poder cuantificar el daño y apoyar a los derechohabientes. En este sentido, se busca que el Fondo para la Vivienda Terminada (Foviter) del organismo sirva como mecanismo para resarcir el daño.

"Una vez que tengamos este levantamiento de información, esperamos poder tener un presupuesto base, poder hacer la solicitud de recursos. Tenemos un programa y esperamos tener la autorización de nuestra comisión ejecutiva y con eso poder terminar nosotros las viviendas pendientes o construir las que no están construidas y bueno, finalmente, poderle cumplir al acreditado", detalló Buenrostro Moreno.

El vocal ejecutivo del Fovissste apuntó que existe otro desarrollo detectado en Durango, que es del mismo desarrollador con la misma problemática; sin embargo, muchas de las propiedades ya fueron ocupadas por integrantes del grupo organizado, lo cual complica la situación tanto para el Fondo como para los acreditados. "La idea es poder avanzar (solucionar) lo más que podamos".

Buenrostro Moreno resaltó la dificultad que tiene el fondo sobre estos casos pues no existe un área técnica especializada en resolver otros conflictos, por lo que se ha buscado hacer las adecuaciones en la estructura del organismo con el fin de no recurrir a despachos externos que ayuden a realizar los dictámenes técnicos necesarios.

Originación propia

El vocal ejecutivo del Fovissste abordó ante los legisladores el tema de las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), que son entidades en las cuales se apoya este organismo para la originación del crédito que otorga.

De acuerdo con Buenrostro Moreno, se ha buscado que las sofomes con las que tiene convenio el Fovissste tengan las mejores prácticas, por lo que, en este sentido, en la actual administración se ha suspendido la incorporación de nueve sociedades y actualmente trabaja con 29 de este tipo de entidades financieras.

"Nos tenemos que apoyar en ellos porque así viene la inercia del organismo. Tenemos suspendida la incorporación de nueve sofomes, tenemos 29 activas, de las cuales dos son buenas, estamos tratando de depurar", acotó el funcionario.

Hace algunos meses, este medio informó sobre el daño que causó la sofom Sensa a 84 acreditados al organismo, ya que en el proceso de originación del crédito el dinero del Fondo fue a parar a personas ajenas al proceso.

Para Buenrostro Moreno una solución a este tipo de situaciones es que el Fondo pudiera originar los créditos desde sus centros de atención, para no apoyarse en terceros; sin embargo, comentó que es muy difícil cambiar la inercia.

"Si podemos gradualmente retomar la originación en los departamentos de vivienda del Fovissste, independientemente de todos los otros servicios que tenemos que dar ahí, creo que sería mucho mejor no tener que pasar a través de terceros. Queremos transitar a tener una parte de la originación, no sé en qué porcentaje, pero es un interés por parte nuestra", resaltó el funcionario.