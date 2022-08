Fragmentación del mercado inmobiliario, oportunidad para proptech pese al entorno complicado

El entorno económico de México y América Latina ha golpeado a distintos sectores, como el emprendimiento tecnológico; sin embargo, para el ecosistema de tecnología inmobiliaria (proptech) la fragmentación del mercado inmobiliario en la región es el principal aliciente para continuar con el dinamismo reportado desde el 2020, coincidieron especialistas de la industria.

Según análisis del ecosistema proptech, las empresas tecnológicas inmobiliarias abarcan distintos mercados, con una relación muy cercana con otros sectores tecnológicos como el de tecnología financiera (fintech) o la aplicada a la industria aseguradora (insurtech), lo cual hace que exista una diversidad respecto a modelos de negocio y soluciones para el usuario final.

"El mercado inmobiliario está sumamente fragmentado... Existe (en la región) una falta de profesionalización, es un sector que ha permanecido en su mayoría informal, y eso genera mucha fricción de lado del consumidor", comentó Enrico Robles, director de Inteligencia de Endeavor.

De acuerdo con estimaciones de análisis del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), en la región existen cerca de 1,300 plataformas proptech, de las cuales 900 se concentran en Brasil, seguido de México donde existen 140 y el resto está disperso en países como Colombia, Chile y Argentina.

Para Robles, dentro del ecosistema existe una variedad de modelos, como empresas que buscan concentrar todo el proceso de una operación inmobiliaria, las que ofrecen herramientas para facilitar la labor de agentes inmobiliarios, las que proporcionan soluciones fintech o las firmas que buscan democratizar las inversiones en el desarrollo de Real Estate.

"Estamos en una etapa muy inicial de experimentación del mercado... Muchos modelos están tratando de entender cómo funciona el mercado, cómo desarrollarlo, porque hay una serie de variables que usualmente habían sido dominadas por jugadores muy tradicionales", destacó Robles.

Para la firma LQN, firma de origen colombiano que facilita el acceso a créditos de vivienda, la proyección de crecimiento del ecosistema proptech en el 2022 se debe también a la llegada de gigantes latinoamericanos a otros países de la región y al latente crecimiento de la inversión extranjera en la misma.

En busca de la super app proptech

Flat.mx es una empresa que comenzó operaciones en el 2019 con el modelo de un iBuyer, es decir, que compra y posteriormente revende una propiedad; sin embargo, en su vida ha logrado crear un portafolio que ataca verticales como la venta, compra, intercambio, créditos, valuaciones, apoyo para agentes y renovaciones.

De acuerdo con Bernardo Cordero, cofundador de Flat.mx, la intención es crear una super aplicación (super app) inmobiliaria que ofrezca distintas soluciones, pues el mercado está para absorber dicha oferta y además concentrarla en una sola plataforma.

"Lo que vimos es que simplemente el sector de bienes raíces residenciales era un ecosistema que no estaba funcionando, que se tenía una oportunidad gigante de utilizar la tecnología y de utilizar la data", detalló el cofundador de la firma que ha sido finalista en los premios EY Entrepreneur of the Year, en la categoría aceleración.

Educar al usuario

Uno de los retos del ecosistema proptech es concretar su promesa de facilitarle las cosas al usuario del segmento inmobiliario, en cualquiera de sus vertientes, por medio de tecnología.

Para Edgar Erives, gerente general del marketplace inmobiliario Mudafy, parte de la labor actual de las plataformas proptech se debe de encaminar en una educación hacia el usuario final, con el fin de que haya una adaptabilidad del mercado a estos modelos de negocio innovadores.

"Estamos trabajando en concientizar y sensibilizar al cliente...Como modelo de negocio, tenemos que seguir educando al cliente, para que sepa cómo trabajamos y estamos trabajando para mejorar la comunicación del modelo de negocio", comentó el directivo de la firma que acaba de cerrar su ronda Serie A por 10 millones de dólares y que, asegura, reduce 50% los tiempos de búsqueda de una propiedad.

¿Se alejó la inversión?

El 2021, el ecosistema proptech vivió un crecimiento exponencial respecto al levantamiento de capital. De acuerdo con datos de Endeavor, el año pasado el ecosistema en la región captó 1,308 millones de dólares de inversión, cuando en el 2020, se levantó la cantidad de 261 millones de dólares.

Sin embargo, para el ecosistema emprendedor las cosas han cambiado durante este año, pues el ambiente macroeconómico a nivel global ha complicado el acceso al capital de riesgo.

Pese a esto, según los primeros datos de Endeavor, el ecosistema proptech en la región ha levantado 700 millones de dólares mediante 32 operaciones, en beneficio del mismo número de empresas, donde se destaca el levantamiento de Habi por 200 millones de dólares y que la llevó alcanzar la categoría de unicornio, al superar una valuación por más de 1,000 millones de dólares.

"Comparado con la actividad del 2021, (este monto) es un signo muy positivo ya que quedan varios meses para superar el siguiente año", destacó el directivo de Endeavor.

Actualmente, existen tres unicornios proptech en la región, que son los brasileños Loft y QuintoAndar, junto con el colombiano Habi; sin embargo, la proyección para que surjan en el corto tiempo más es positiva.

"Aquellos modelos que tengan un crecimiento importante en número de usuarios, ingresos mensuales recurrentes y que empiecen a establecer servicios integrales a su modelo de negocio serán casos de éxito", añadió Robles y destacó que también en el camino, muchas empresas pueden no sobrevivir o bien, ser adquiridas, en etapas muy tempranas, por los gigantes de la región.