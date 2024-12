Famosos en el Real Estate: Jeff Bezos, Maluma, Angelina Jolie y Marco Antonio Regil, entre otros

En épocas de incertidumbre y alta volatilidad, es común que se mencione que el sector de Real Estate pueden ser una de las mejores opciones para resguardar patrimonio ante otros vehículos de inversión con mayor riesgo, premisa que han adoptado algunos famosos como Jeff Bezos, Maluma, Brad Pitt y recientemente Marco Antonio Regil.

Esto para muchas personas hace sentido, pues las propiedades, por ejemplo, de vivienda, siempre son constantes en la oferta y demanda del mundo actual, por lo que adquirirlas puede hacer que el valor invertido no sólo se resguarda, sino que también se incrementa con el paso del tiempo.

De acuerdo con la firma inmobiliaria Tinsa, las inversiones en la compra de bienes raíces son a largo plazo, por lo que el sector inmobiliario es una de las mejores opciones para obtener buenos rendimientos sin mucho riesgo, debido al dinamismo en la demanda de compraventa y de alquiler de vivienda.

Según la firma, dentro de las características de invertir en bienes raíces se encuentran:

Plusvalía : Es el incremento del valor a través del tiempo, donde influyen perspectivas de crecimiento urbano, seguridad, accesibilidad, competitividad de la zona y la demanda. Por ejemplo, al tercer trimestre del 2022, el precio promedio de las viviendas registró un aumento de 8.4% respecto al mismo periodo del 2021.

: Es el incremento del valor a través del tiempo, donde influyen perspectivas de crecimiento urbano, seguridad, accesibilidad, competitividad de la zona y la demanda. Por ejemplo, al tercer trimestre del 2022, el precio promedio de las viviendas registró un aumento de 8.4% respecto al mismo periodo del 2021. Inversión : Una propiedad puede generar ingresos constantes, si es que esta se alquila.

: Una propiedad puede generar ingresos constantes, si es que esta se alquila. Demanda : En México, algunos bienes inmuebles han tenido mayor demanda que otros, por ejemplo, la vivienda media del mercado secundario o las naves industriales han sido las más demandadas, en comparación con oficinas o espacios comerciales.

: En México, algunos han tenido mayor demanda que otros, por ejemplo, la vivienda media del mercado secundario o las naves industriales han sido las más demandadas, en comparación con oficinas o espacios comerciales. Construcción de patrimonio: Al ser un bien construido con ladrillos, es un bien tangible que permanecerá con el paso del tiempo, por lo que es un buen inicio para comenzar a formar patrimonio.

En este contexto, los famosos a pesar de contar, muchos de ellos, con grandes fortunas, han buscado como resguardar y en algunos casos, maximizar su inversión en propiedades.

Por ejemplo, en el 2008 la entonces pareja de actores Angelina Jolie y Brad Pitt compraron el famoso castillo Château Miraval, ubicado en Francia, en donde invirtieron alrededor de 67 millones de dólares.

Maluma, socio de Jeff Bezos

A la par del avance de la tecnología, el sector inmobiliario también ha tenido que transformarse y en esa evolución, han llegado nuevos jugadores que prometen quitar las ineficiencias del mercado tradicional.

Estos jugadores conocidos como proptech (tecnológicos inmobiliarios), han llamado la atención de distintas personalidades, que han apostado por ellos para incidir a mayor velocidad en el mercado de bienes raíces.

Por ejemplo, durante el 2021 la proptech colombiana La Haus, con operaciones en México y dedicada a la compra de vivienda nueva, cerró un levantamiento de recursos por 135 millones de dólares, entre deuda y capital, donde participaron, entre otros, el fondo Bezzos Expeditions, de Jeff Bezos, quien es fundador de Amazon; David Vélez, fundador de Nubank; Simón Borrero, cofundador de Rappi y el cantante Maluma.

"Maproluma, como nosotros, cree que hay muchísimo por lograr por transformar en Latinoamérica comenzando con Medellín (Colombia) y como el propósito de La Haus es habilitar, a través de tecnología y datos, el mejor desarrollo de vivienda, llenar ese hueco de vivienda es necesario y logramos converger esa visión", comentó a este medio Rodrigo Sánchez-Ríos, fundador de la proptech colombiana.

100 mexicanos...

La más reciente incorporación de un famoso al ecosistema de bienes raíces se dio hace algunos días, cuando la proptech colombiana TuHabi, dedicada a la compraventa de vivienda usada en Colombia y México, anunció que el presentador de programas de televisión Marco Antonio Regil se unía a la firma como accionista.

“Me entusiasma unirme a una empresa que busca facilitar una decisión tan importante para cualquier familia. Dentro de mi carrera me he propuesto llevar a mis audiencias no solo entretenimiento, sino también información de valor que pueda cambiar sus vidas, y eso es lo que queremos lograr en conjunto con Tuhabi. Agradezco esta oportunidad de ser un portavoz", comentó Regil, quien además de accionista será portavoz de la firma.