La falta de agua a raíz de sequías más prolongadas y de mayor intensidad ha obligado a los administradores de condominios a invertir hasta 27,000 pesos mensuales en la contratación de pipas para contar con el suministro.

Así lo detalló ComunidadFeliz, una plataforma dedicada a herramientas digitales para la administración de condominios.

“Entre las más de 400 comunidades habitacionales que cuentan con la tecnología de ComunidadFeliz, unas 66 a lo largo de todo el país tienen egresos registrados en concepto de pipas, y una de ellas gastó en ese ítem 26,900 pesos mexicanos en concepto de agua externa”, detalló la herramienta digital de administración de edificios.

¿Cómo se resuelve la falta de agua en viviendas?

Si bien, las autoridades locales dotan de servicio gratuito de pipas en caso de falta de agua en tuberías, esta medida resulta insuficiente la mayoría de los casos.

Este reto es atendido principalmente por los administradores o miembros del comité de vigilancia, por lo que optar por soluciones ecológicas no solo mejorará la calidad de vida de los habitantes, sino que facilitará el proceso de administración.

“El garantizar el suministro de agua potable, es a partir de la compra de pipas, en muchos casos también es una tarea que corre por cuenta de los administradores de condominios”, explica Enrique Gómez, director comercial de ComunidadFeliz.

Por ello, para la plataforma de administración, otro tema por el que se puede mitigar la falta de agua en los inmuebles es por medio del mantenimiento de bombas de agua, lo cual figura entre los gastos de un condominio.

Tanto la compra de pipas de agua potable, como el mantenimiento de las bombas son temas centrales a considerar en los gastos de administración de un condominio.

“En la actualidad, los bienes raíces más ecológicos se están convirtiendo en tendencia, no solo para reducir la huella de carbono y conservar el medio ambiente, sino también porque proporcionan una mejora en la calidad de vida de una manera no destructiva”.

La falta de agua: la inundación de problemas

El reto de escasez de agua no es reciente ni único del sector habitacional, pero sí es parte de un problema general: sequías más graves.

Según datos citados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el pasado 15 de marzo 30.4% del país padecía una sequía de moderada a excepcional, cifra tres veces más alta que en el 2020.

“La escasez de agua potable en México responde a la sequía, provocada por una disminución significativa de las lluvias por debajo de los niveles normales registrados, lo que ocasiona graves desequilibrios hidrológicos”, explicó de ComunidadFeliz.

Sin embargo, no solo la falta de agua es un problema para las viviendas en México, sino que la falta de infraestructura también lo es, pues de acuerdo información de la UNAM, 10% de la población que no tiene agua potable, mientras que 30% que no cuenta con la cantidad ni la calidad suficiente.