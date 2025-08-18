Programa de vivienda beneficiará indicadores económicos de la construcción: Sedatu

El programa federal de vivienda, con el cual se edificarán 1 millón 800,000 hogares durante este sexenio, será un catalizador en los indicadores económicos de la construcción, especialmente en la parte laboral, afirmó Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En su participación en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Sedatu detalló la nueva meta del Programa Vivienda para el Bienestar, la cual pasó de la edificación de 1 millón de hogares en el presente sexenio a 1 millón 800,000.

Así, el desarrollo del programa federal de vivienda aportará de manera favorable a los indicadores económicos de la construcción, aseguró Vega Rangel. "Desde enero, la construcción muestra una tendencia al alza respecto al 2024, hubo un momento que cayó, pero ya se está recomponiendo esta tendencia para ir al alza".

Además, la funcionaria enfatizó en el aporte de este programa en la creación de empleos. Según la información proporcionada por Vega Rangel, la baja en empleo reportado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha frenado y así, se ha evitado la pérdida de 62,000 puestos de trabajo.

"En cuanto al empleo reportado por el IMSS ya se frenó esa caída y ya muy pronto, a partir de todos los proyectos del gobierno de México, y en concreto de vivienda (que es donde más empleo se genera), estamos en un proceso muy intenso en que tanto las empresas de la Conavi como del Infonavit, estén inscribiendo a sus trabajadores, estamos simplificando el tiempo en el que esto sucedía, esperamos que para el próximo informe sean datos más alentadores", apuntó la funcionaria.

También, Vega Rangel destacó el crecimiento en el optimismo de la población para adquirir, construir o remodelar una vivienda, según el Índice de Confianza del Consumidor. "Ha aumentado el optimismo de la población respecto a su expectativa de adquirir, construir o remodelar una vivienda... Esto nos lo reporta el Inegi y a partir del arranque de las obras, esto se irá hacia arriba".

Nueva meta

En su intervención, la titular de la Sedatu precisó las nuevas cifras que se tienen contempladas dentro del Programa Vivienda para el Bienestar, como la inversión de 1 billón de pesos por parte de distintos organismos para la edificación de 1 millón 800,000 hogares.

Con esta nueva meta, la participación de los organismos será la siguiente:

Infonavit: Edificación de 1 millón 200,000 hogares.

Conavi: Construcción de 500,000 viviendas .

. Fovissste: Edificación de 100,000 casas.

Sociedad Hipotecaria Federal: Otorgará 100,000 para la construcción.

Con esto, se prevé la creación de 5.7 millones de empleos directos y 8.5 millones de empleos indirectos, además de que se beneficiará a 6.8 millones de personas.