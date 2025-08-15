Zona Sur ya tiene asientos reservados en playoffs LMB

La postemporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) está en marcha hacia su segunda etapa, las Series de Zona, aunque por el momento el sur es el único que ya tiene sus cuatro plazas aseguradas; en el norte, la pelea sigue abierta.

Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, Piratas de Campeche y Pericos de Puebla son los cuatro confirmados de la Zona Sur para la segunda etapa de playoffs. Lo único que falta por definir es el orden de sus cruces.

Este jueves estaba previsto el quinto juego entre Piratas y Pericos, con ventaja para los de Campeche por 3-1. Sin embargo, la intensa lluvia en Puebla provocó que fuera pospuesto para el viernes 15 de agosto a las 14:00 horas en el estadio Hermanos Serdán.

Si Piratas consuma la victoria de la serie, enfrentará a Guerreros en las Series de Zona, mientras que el mejor sembrado del sur, Diablos Rojos, enfrentaría a Pericos de Puebla.

En caso de que la novena poblana logre la remontada de su serie de primer playoff ante Piratas, enfrentaría a Guerreros en la siguiente ronda. Eso enviaría a Diablos Rojos a enfrentar a Campeche.

El Águila de Veracruz y Leones de Yucatán fueron los equipos de la Zona Sur que se despidieron en la primera ronda de la postemporada 2025. Ambos sufrieron barridas (4-0) ante Guerreros y Diablos, respectivamente. Eso les impidió avanzar de ronda como el mejor perdedor, puesto que sí aseguró Pericos al firmar al menos una victoria en su serie contra Piratas.

Diablos Rojos es el vigente campeón de LMB y el principal candidato en los playoffs 2025, luego de calificar como el mejor sembrado de la temporada regular.

Por otra parte, su barrida sobre Leones de Yucatán le permitió escribir un nuevo récord institucional al llegar a 12 triunfos consecutivos en postemporada, incluyendo los ocho en el cierre de 2024 que le permitió ganar su título 17 de LMB.

En las Series de Zona participan los últimos ocho equipos contendientes al título de LMB. Después vienen las Series de Campeonato y finalmente la Serie del Rey.

Panorama en Zona Norte

La mitad de invitados a Series de Zona ya están confirmados, pero faltan los de la región norte. Hasta la jornada de este jueves, aún no hay un solo boleto asignado.

Charros de Jalisco lucía con la opción más cercana, pues lideraba su serie contra Sultanes de Monterrey por 3-1. Sin embargo, perdió por 6-12 en el quinto juego de este jueves y extendió la batalla al menos por un partido más, que se disputará el sábado en Nuevo León.

Las otras dos series también quedaron con ventaja de 3-2 en el duelo entre Tecolotes de Dos Laredos y Acereros de Monclova, además del de Toros de Tijuana contra Algodoneros de Unión Laguna.

Los tres ganadores de estas series automáticamente asegurarán su pase a Series de Zona, mientras que el mejor perdedor será el cuarto invitado.

El primer criterio para designar al mejor perdedor es el número de victorias que consiguió en su respectiva serie. En caso de que todos tengan el imsmo número de victorias el siguiente criterio es el balance de triunfos y derrotas que tuvieron en temporada regular.

Las Series de Zona 2025 de LMB se disputarán del 19 al 28 de agosto, mientras que las Series de Campeonato serán del 29 de agosto al 7 de septiembre. La Serie del Rey se jugará del 9 al 17 de septiembre.