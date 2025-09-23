Yankees se unen a lista de invitados a playoffs de MLB

Los New York Yankees están listos para la revancha en Grandes Ligas (MLB). Este martes, confirmaron su boleto a la postemporada 2025, recordando que el año pasado tuvieron que conformarse con el subcampeonato de la Serie Mundial.

Una apretada victoria por 3-2 ante Chicago White Sox, con dos dramáticas carreras en la novena entrada, permitió a los Yankees sellar el boleto a la última parte de la temporada, cuya fase regular concluirá este fin de semana.

Los White Sox ganaban 1-2 hasta la novena alta, pero luego vino una base por bolas para Cody Bellinger que permitió el empate por parte Anthony Volpe.

Después, el panameño José Caballero conectó un sencillo hacia el jardín central que permitió una nueva carrera para los Yankees, firmada por Aaron Judge. Los 38,318 asistentes en el Yankee Stadium saltaron en éxtasis por esta remontada.

Gracias a esta actuación, los Yankees llegaron al récord de 89 victorias y 68 derrotas en esta temporada y amarraron por lo menos un boleto a la Ronda de Comodines en los playoffs.

Continúan por detrás de Toronto Blue Jays (90-67) en la búsqueda del título de la División Este de la Liga Americana (AL), pero ya pueden respirar tranquilos con el pase asegurado hacia la recta final, ya que Boston Red Sox los seguía de cerca con marca de 86-71.

Esta será la postemporada número 60 en la historia de los Yankees, el equipo más ganador en la historia de la Serie Mundial con 27 títulos, aunque su deuda en ese rubro sigue siendo grande, pues no consiguen el máximo campeonato de MLB desde 2009.

La temporada pasada se quedaron cerca. Vencieron 3-1 a Kansas City Royals en las Series Divisionales y 4-1 a Cleveland Guardians en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero perdieron el Clásico de Otoño ante Los Ángeles Dodgers en cinco partidos.

Por ahora los Yankees se convirtieron en los séptimos invitados a la postemporada 2025. Por parte de la Liga Americana sólo están ellos y Blue Jays, pero en la Liga Nacional (NL) ya confirmaron su boleto Philadelphia Phillies, Milwaukee Brewers, Chicago Cubs, San Diego Padres y los vigentes campeones de la Serie Mundial, los Dodgers.

Todavía restan cinco partidos de temporada regular para los Yankees. Este miércoles y jueves cerrarán su serie ante White Sox para dar paso a otros tres juegos como locales contra Baltimore Orioles.

Eso les permite seguir soñando con ganar el título divisional 22 de su historia, en caso de que puedan superar en el récord general a Toronto Blue Jays.

Los Yankees sólo han faltado a dos playoffs en las últimas 11 temporadas, que fueron en 2016 y 2023. Sin embargo, su máximo alcance en este periodo fue la Serie Mundial de 2024, ya que no llegaban a dicha instancia desde que fueron campeones de MLB en 2009.

En caso de superar la Ronda de Comodines y Serie Divisional, los Yankees también podrán aspirar a ganar el título 41 de su historia en Serie de Campeonato de Liga Americana, lo que les permitiría volver al Clásico de Otoño.

Esta es la última semana de temporada regular en MLB. En total, 12 de los 30 equipos participarán en playoffs, pero hasta el momento sólo restan cinco plazas por completar.

La postemporada 2025 comenzará el 30 de septiembre con los partidos de Ronda de Comodines, que son a ganar dos de tres juegos.