Yankees despiertan con alarma y cita de nuevo a Blue Jays

Los Yankees de Nueva York evitaron la eliminación, forzando un decisivo cuarto juego contra los Azulejos de Toronto el miércoles con una remontada de 9-6. Aaron Judge conectó un jonrón de tres carreras para empatar el juego, sus compañeros añadieron carreras y el bullpen logró mantener a raya a los Azulejos en las últimas entradas, lo suficiente como para sobrevivir un juego más. La victoria marcó la mayor remontada en un juego de eliminación de playoffs en la historia del equipo. Si logran ganar dos juegos más, y por ende la Serie Divisional de la Liga Americana, serán el primer equipo en remontar un déficit de 2-0 en una serie de playoffs al mejor de 5 desde que lo hicieron en 2017 contra Cleveland.

En el otro juego de la Serie Divisional de la Americana, los Mariners se recuperaron de una demora de tres horas por lluvia, se pusieron manos a la obra y vencieron a los Tigres, aferrándose a una victoria de 8-4 gracias a los jonrones de Eugenio Suárez, J.P. Crawford y Cal Raleigh. Seattle ahora tiene una ventaja de 2-1 en la serie para el cuarto juego del miércoles, con la oportunidad de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana con una victoria.

Los Yankees remontaron una desventaja inicial de 6-1 en el tercer juego y anotaron ocho carreras sin respuesta para forzar un cuarto juego el miércoles. Eso los convierte en los grandes ganadores del día.

Los Blue Jays atacaron a Carlos Rodón desde el principio, al igual que hicieron con Luis Gil en el Juego 1 y Max Fried en el Juego 2, y parecía que los Yankees se encaminaban a otra vergonzosa derrota aplastante.

Los Yankees reaccionaron ante Shane Bieber y el bullpen de Toronto, y sobrevivieron para jugar otro día. Aaron Judge bateó profundo, al igual que Jazz Chisholm Jr., y Devin Williams y David Bednar se combinaron para lograr los últimos nueve outs con la temporada en juego. Fue una actuación sobresaliente de toda la alineación y del bullpen.

La remontada de cinco carreras está empatada como la segunda mayor remontada en postemporada en la historia de los Yankees, y empatada como la tercera mayor en un juego de eliminación en la historia del béisbol. Cabe destacar que los Yankees nunca han sido barridos en una Serie Divisional de la Liga Americana al mejor de cinco. Ahora tienen marca de 4-0 en el Juego 3, cuando van perdiendo 2-0 en la serie.

A Aaron Judge ya no se le puede acusar de no tener un momento en la postemporada. Con su equipo abajo 6-3 en la cuarta entrada del tercer juego, Judge conectó un jonrón de tres carreras que igualó el juego, pegando un batazo al poste de foul del jardín izquierdo, y fue un jonrón de 1 de 1. Louie Varland intentó empatar el juego con una recta de 160 km/h, y el favorito al MVP le dio la vuelta.