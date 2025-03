Yankees con bat de récord conectan históricos home runs

En el 2025, los Yankees registran uno de sus récords históricos gracias a la creatividad del bat. Esta temporada tienen un nuevo aliado en el diamante.

El pelotero Jazz Chisholm Jr. levantó su nuevo "torpedo" (bat) para celebrar su home run que coronó un fin de semana histórico.

Chisholm y sus compañeros están bateando la pelota a un ritmo récord. Los del Bronx conectaron nueve home runs que impulsaron una victoria de 12-3 sobre los Brewers y además, completaron la barrida de la serie de tres juegos en el Yankee Stadium.

Los Yankees conectaron tres jonrones en los tres primeros lanzamientos. Aaron Judge conectó tres jonrones, incluyendo un grand slam y Oswald Peraza conectó el noveno jonrón de los Yankees con un batazo de dos carreras en la parte baja de la séptima entrada. Los Yankees conectaron ocho jonrones por última vez en un juego en 2007, antes de eso, el único otro juego en el que tuvieron ocho jonrones fue en 1939. El récord de la MLB de más jonrones en un juego es 10, establecido por los Toronto Blue Jays en 1987.

El único otro equipo en la historia de la MLB en conectar más de ocho jonrones en un solo juego son los Cincinnati Reds, que lo hicieron en 1999 cuando conectaron nueve jonrones en una victoria aplastante sobre los Philadelphia Phillies.

Coincidencia o no, el nuevo bate de los Yankees revolucionó. Es estilo torpedo y el más vanguardista de la última arma en la creciente batalla del béisbol por los datos, la innovación y la ventaja competitiva. Los bates desplazan parte de la madera hacia abajo del barril, lo que aumenta la masa en la zona que impacta la pelota.

La directiva de los Yankees colaboró con los fabricantes para diseñar estos bates después de que el departamento de análisis del equipo se percataron de que algunos jugadores hacían contacto rutinariamente en la zona baja del barril. Así que, en lugar de intentar rediseñar el swing de un jugador, simplemente desplazaron más madera hacia la etiqueta. Esto permite a los bateadores esperar solo una fracción de segundo más en los lanzamientos, a la vez que aumenta la potencia y la consistencia gracias a la masa.

La punta del bate parece un bolo, pero no por eso se volvió viral.

Los bates se hicieron virales porque los Yankees conectaron nueve jonrones, un récord de la franquicia, el sábado contra los Brewers.

El uso de estos bates que otros equipos no utilizan genera controversia entre los 29 clubes de la MLB. Sin embargo, los bates son legales y cumplen con las directrices de las reglas de béisbol, específicamente la Regla 3.02 de la MLB.

“El bate deberá ser un palo liso y redondo, de no más de 2.61 pulgadas de diámetro en su parte más gruesa y no más de 42 pulgadas de largo. El bate deberá ser de una sola pieza de madera maciza”. También se indica que los bates “experimentales” no pueden usarse “hasta que el fabricante haya obtenido la aprobación de las Grandes Ligas de Béisbol para su diseño y métodos de fabricación”.

El bad es un diseño único con más masa concentrada cerca del mango, desarrollado por el exanalista de los Yankees Aaron Leanhardt, ex físico del MIT.

Aaron Judge no usa estos bates. El Jugador Más Valioso de la Liga Americana de la temporada pasada y líder de jonrones en las Grandes Ligas dijo:

"Lo que hice las últimas dos temporadas habla por sí solo ¿Para qué intentar cambiar algo si tienes algo que funciona?”, dijo Judge.

Con 95 jonrones en las últimas dos temporadas, Judge presenta un argumento bastante convincente para seguir con lo que le funciona.