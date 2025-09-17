Shohei Ohtani en la cumbre de los 50 vuelacercas

Shohei Ohtani añadió un nuevo récord a un currículum ya sin precedentes. Con un jonrón solitario en la octava entrada contra los Filis de Filadelfia, la estrella de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en el sexto jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar 50 jonrones en temporadas continuas.

La temporada pasada conectó 54 jonrones, la primera temporada con 50 jonrones y 50 bases robadas.

Ohtani conectó este jonrón después de lanzar cinco entradas sin hits al comienzo del partido.

Los otros cinco jugadores que lograron temporadas consecutivas de 50 jonrones son: Babe Ruth (1920-21), Mark McGwire (1996-99), Ken Griffey Jr. (1997-98), Sammy Sosa (1998-2001) y Alex Rodríguez (2001-02). McGwire y Sosa luego vieron sus carreras manchadas por esteroides, mientras que Rodríguez tuvo sus propias acusaciones de uso de sustancias prohibidas durante su carrera.

Los Dodgers se convirtieron en el primer equipo desde 1906 en conseguir cinco entradas sin hits de un lanzador abridor y que su bullpen permitiera al menos nueve carreras.

Ohtani se une a Cal Raleigh y Kyle Schwarber en el club de los 50 jonrones esta temporada, convirtiendo a 2025 en la tercera temporada en la historia con tres jugadores conectando 50 jonrones. Las otras dos fueron 1998 y 2001, con cuatro jugadores de 50 jonrones cada una.

Además, Ohtani es el único jugador de la MLB en conectar 50 jonrones y lanzar 50 ponches en la misma temporada (Ruth dejó de lanzar regularmente el año anterior a su primera temporada de 50 jonrones).

Este jonrón es el último paso en la lucha de Ohtani por su cuarto premio al Jugador Más Valioso (MVP) y su segundo en la Liga Nacional. Si lo logra, se uniría a Barry Bonds como los únicos jugadores en ganar el MVP al menos cuatro veces (Bonds lo ganó siete veces), y sería el primer jugador en ganar el premio varias veces en ambas ligas.

Desde que se unió a los Dodgers, el bateo de Ohtani ha sido mejor que incluso en su mejor momento con los Angels, con quienes ganó premios al MVP en 2021 y 2023 y terminó segundo en 2022 (la temporada de 62 jonrones de Aaron Judge). Su regreso como lanzador está en desarrollo —los Dodgers aún lo limitan a cinco entradas por apertura—, pero no hace falta decir que hasta ahora ha cumplido con su contrato récord de 700 millones de dólares.

A sus 31 años, Ohtani ya tiene una lista de logros sin precedentes.