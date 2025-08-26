Alcaraz extiende invicto en inauguraciones de Grand Slams

Carlos Alcaraz cumplió cinco años sin perder un partido inaugural de Grand Slam. La hazaña se completó este lunes por la noche, luego de vencer en sets corridos (6-4, 7-5, 6-4) a Reilly Opelka ante una extasiada afición en el US Open.

Ya son 19 partidos de primera ronda de Grand Slams en los que el español sale victorioso. La racha comenzó en el Australian Open 2021, cuando superó al neerlandés Botic van de Zandschulp. En todo ese tiempo, la excepción es el Australian Open 2023, en el que no participó por lesión.

Alcaraz está buscando su sexto título de Grand Slam en el US Open 2025, que además le permitiría volver a la cima del ranking mundial varonil (ATP). Por ahora está en el segundo puesto.

De hecho, si termina este torneo al menos una ronda por delante del italiano Jannik Sinner logrará arrebatarle el primer puesto de la clasificación general. Perdió esa posición de honor en septiembre de 2023, hace casi dos años.

Por lo pronto, Alcaraz aseguró su primer escalón en Nueva York. Aunque Opelka lo superó en aces (14-4), el español completó 86% de puntos ganados en el primer saque y 62% en el segundo. No se dejó intimidar por los más de dos metros de estatura de su rival.

Esta fue la primera vez que se enfrentaron en el ATP Tour, a pesar de que el estadounidense acumula una década como profesional.

Alcaraz, por su parte, se presentó en el Arthur Ashe Stadium con una nueva apariencia que fue criticada incluso por sus propios colegas. Se cortó el cabello totalmente, contrastando con la barba y melena de su oponente, que ocupa el actual ranking 67 del mundo.

Esta fue la victoria 55 del español en lo que va de la temporada 2025, siendo el mejor del mundo en ese rubro. Hasta ahora también acumula ocho finales y seis ganadas, siendo el más destacado Roland Garros, en el que superó a Jannik Sinner.

En el US Open ya sabe lo que es ser campeón, pues ganó la edición 2022 bajo una sensación especial. Y es que ese fue su primer título de Grand Slam.

Después de vencer al noruego Casper Ruud en Nueva York, ganó dos títulos de Wimbledon (2023 y 2024) y dos más en Roland Garros (2024 y 2025). En el caso específico del US Open, en 2023 llegó hasta semifinales y en 2024 decepcionó al ser eliminado apenas en segunda ronda.

Este miércoles intentará no repetir esa eliminación tan prematura cuando enfrente al italiano Mattia Bellucci, que actualmente ocupa el puesto 65 de la clasificación ATP. Al igual que contra Opelka, será su primer partido en el ATP Tour ante Bellucci.

Alcaraz se encuentra en el octavo cuadrante de singles varonil del US Open 2025, en el que también inició el ruso Daniil Medvedev. En segunda ronda, el único top 20 que permanece con vida en esta sección es otro español, Alejandro Davidovich Fokina (18).

En otros resultados de la jornada de este lunes, destacaron las victorias de Casper Ruud, Andrey Rublev, Holger Rune y Frances Tiafoe para instalarse en segunda ronda. Del top 10 de sembrados, también lo hicieron Jack Draper (5) y Karen Khachanov (9).

El martes finalizarán los partidos de primera ronda. Algunos nombres destacados que harán su debut en el US Open 2025 son: Jannik Sinner (contra Vit Kopriva), Alexander Zverev (contra Alejandro Tabilo) y Alex De Miñaur (contra Christopher O’Connell).

De los que ya habían calificado a segunda ronda desde el domingo sobresalen Novak Djokovic, Taylor Fritz, Ben Shelton, Jakub Mensik y Cameron Norrie.