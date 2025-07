Victorias no desestabilizan metodología de Isaac Del Toro

A pesar de que el mexicano Isaac Del Toro acumula tres títulos en medio año, todavía no es tiempo de pensar en él como un imbatible del ciclismo. Su nombre sigue siendo sinónimo de experimentación mediante metodología pausada.

“Es un corredor muy fuerte, que tiene muchas ganas, valiente, completo, pero que todavía sigue buscando cuál es su mejor perfil, en dónde puede destacar mejor y sacar la mejor ventaja sobre sus enemigos”, opina para El Economista, Goga Ruiz Sandoval, periodista especializada en ciclismo y narradora del Tour de Francia desde 2001.

Con 21 años, Del Toro ha sido una de las mayores bombas del ciclismo en lo que va de 2025. Esto se debió en gran medida a su segundo lugar en la clasificación general del Giro de Italia, pero también por sus triunfos en Milano-Turín, La Vuelta a Austria y la Clàssica Terres de l’Ebre.

Parteaguas en Italia

Particularmente en el Giro de Italia, una de los tres majors del ciclismo, asombró por tomar el liderato de su equipo, UAE Emirates, de manera inesperada.

“Hay que entender que no llegó como líder del equipo y se transformó en eso. A pesar de ello, con la camiseta nunca se le dio el liderato hasta la última semana. Ahora, de a poco se está ganando esa categoría y la camiseta se tiene que seguir ganando con el paso del tiempo”, detalla la especialista, con experiencia en medios como ESPN y Caracol TV.

Su destacado Giro de Italia provocó demanda de éxito entre aficionados, pero quienes conocen el ciclismo a profundidad saben que el ritmo de su desarrollo debe ser pausado. Por ello no fue requerido para el Tour de Francia y muy probablemente tampoco para La Vuelta a España.

“Esto es una máxima que se tiene históricamente. Los corredores sub 23 no son arriesgados a carreras de tres semanas. Tadej Pogacar nunca fue arriesgado a correr dos grandes en el mismo año porque, primero, se tiene que construir la forma para una carrera de tres semanas”.

Del Toro debutó a nivel major en 2024, finalizando 36 de la clasificación general de La Vuelta a España. Pero para la especialista consultada por este diario, no tuvo una preparación tan precisa como la de este año en el Giro de Italia.

“Isaac no pudo construir la forma como él quería para La Vuelta a España. Digamos que fue un experimento, porque es un corredor muy fuerte y lo metieron sin tener la forma. No le gustó esto, creo que fue algo forzado y, además, estaba enfermo. Este año el Giro de Italia fue una cosa más planeada. A pesar de que tuvo algunas lesiones en invierno, pudo prepararse mejor. El título no se dio por situaciones estratégicas”.

El mexicano lideró la clasificación general del Giro de la etapa 9 a la 19. A dos del final, cedió ante el británico Simon Yates, pero por cuestión estratégica de UAE Emirates.

“El equipo ciertamente se equivocó. No supieron proteger mucho la imagen de un corredor joven y creo que mucha gente no entendió exactamente quién tuvo la culpa, entre comillas, de lo que pasó. El 90% fue responsabilidad del equipo como tal. El equipo pierde siempre por estrategia, no por las fuerzas de un niño de 21 años que no llegó como líder”, explica Ruiz Sandoval.

Racha positiva

Sin embargo, la presión mediática no tuvo efecto negativo en Isaac Del Toro. Unas semanas después vinieron cinco triunfos de etapas y los títulos en Austria y Terres de l’Ebre.

Eso mantiene los reflectores sobre su nombre, aunque cabe recordar que apenas está viviendo su segunda temporada en el máximo circuito del ciclismo, compartiendo el UAE Team Emirates con emblemas como Tadej Pogacar, Adam Yates y Joao Almeida.

Por ello, la expectativa debe tener los pies sobre la tierra: es un joven con alta proyección cuyas mejores virtudes aún están moldeándose.

“Todavía no se sabe dónde es mejor. Él sigue encontrando su mejor versión, pero es un misterio para el propio Isaac. El equipo sigue tallándolo y dándole herramientas. Sabemos que es muy buen contrarrelojista, pero está buscando ser mejor escalador”.

Ante eso, es probable que Del Toro participe en más carreras de un día el resto del año, como fue Terres de l’Ebre, o algunas de máximo una semana, anticipa Ruiz Sandoval.

“Tiene posiblemente más calendario de carreras de un día, carreras cortas y quizás esté haciendo La Vuelta a Burgos, que es una carrera de cuatro días. Seguramente también las clásicas de fin de año en Italia y La Vuelta a Polonia.

“Es joven y a lo mejor todavía el equipo está un poco dubitativo sobre qué es lo mejor para su perfil, pero que estas carreras se puedan seguir dominando y experimentando nuevas formas de ganar es bastante positivo. Que sepa ganar anticipadamente es una buena forma de seguir incrementando su confianza. Este es el impacto principal: seguir incrementando su conocimiento, capacidad y saber que lo que ha hecho como preparación para la segunda parte de la temporada está funcionando”.

Por lo pronto, la próxima participación de Isaac Del Toro será en La Clásica de Ordizia, que será este viernes 25 de julio en 167 kilómetros por el País Vasco (España). Cumple con la descripción de la especialista, respecto a que seguirá participando en carreras cortas en lo que resta de 2025.