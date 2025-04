Vicente Sánchez: inteligencia y temple para revivir a Cruz Azul

Cruz Azul está dejando atrás el duelo que vivió en los primeros días de 2025, cuando Martín Anselmi, el entrenador con el que tuvo una conexión especial todo el año pasado, se marchó a Europa de manera abrupta.

Después de ese golpe a su banquillo y relación con fans, que incluso trascendió a pleitos legales, el equipo está reencontrando la felicidad con triunfos en dos competencias: está en semifinales de Copa de Campeones de Concacaf y ya aseguró boleto a la fase final del torneo Clausura 2025 de Liga MX.

En esos méritos resalta el nombre de Vicente Sánchez, quien llegó como entrenador interino de Cruz Azul el 24 de enero. Un día después dirigió su primer partido en CU, entre aplausos y abucheos por parte de los aficionados cementeros tras empatar 1-1 con Puebla.

En poco más de dos meses con Sánchez, Cruz Azul vuelve a ser candidato en instancias finales. El uruguayo ha dirigido 18 partidos entre Liga MX y Concachampions con balance destacado para un entrenador que nunca había estado al frente de un primer equipo: 12 victorias, cinco empates y una derrota (contra Tigres en Liga MX).

“En definitiva, si tengo que puntualizar algo sobre lo más importante que aportó Vicente Sánchez en este proceso es la inteligencia de saber manejar lo que se hizo bien y aportar, con jugadores nuevos, detalles técnicos y tácticos que permiten a Cruz Azul seguir funcionando de forma muy efectiva”, opina para El Economista, Jorge ‘Ruso’ Zamogilny, ex futbolista profesional y analista en TUDN.

Vicente Sánchez tiene 45 años y su nombre es conocido en México porque jugó para Toluca y América entre 2001 y 2012. Sin embargo, como entrenador, su única experiencia había sido en la categoría juvenil sub 23 de Cruz Azul en los torneos Clausura y Apertura de 2024.

Llegó a la Máquina por petición de Iván Alonso, director deportivo. Lo incluyó en el staff técnico que aterrizó en diciembre de 2023 junto a Marín Anselmi en el primer equipo. Con la sub 23, Sánchez llevó a Cruz Azul a dos Liguillas.

Sin embargo, su nula experiencia como entrenador de primer equipo no ha sido obstáculo. Sánchez está mostrando un rendimiento efectivo que, consecuentemente, le suma credibilidad con el plantel, aficionados y medios, como destaca Zamogilny.

“La percepción que tengo, sin conocerlo en el día a día, es que es una persona bastante centrada, consciente de sus emociones y lo que transmite. Tiene un comportamiento bastante correcto y eso va permeando al plantel. En las conferencias es bastante puntual y acertado al momento de los análisis, su relación siempre es respetuosa con la prensa, entonces, tiene varios detalles que lo hacen parecer un técnico de mayor experiencia. Se le ve tomando el reto con mucho aplomo, como si ya tuviera años en esto”.

Diferencias con Anselmi

En cuanto a táctica, sus principales diferencias con la era de Martín Anselmi son el juego por las bandas y estrategia defensiva de fuera de lugar, describe Jorge Dennis, cofundador de la plataforma mexicana de análisis de datos de futbol, Statiskicks.

“El Cruz Azul de Sánchez se puede caracterizar por ser un equipo con volumen de centros, llegadas por banda y trazos al área para buscar remates, que fue justamente cómo le ganó al América en la vuelta (de cuartos de final de Concacaf). Es un equipo que se ha sabido adaptar, sabe tener posesión y también trazos largos. Además, ha priorizado y perfeccionado el tema de fueras de lugar, saben tirar la línea defensiva y provocan que el rival tienda a caer en fueras de juego continuos.

“En conclusión, diría que con Sánchez saben ser ágiles para recuperar el balón, tener una muy buena dinámica en la defensa para tirar la línea y se han adaptado al juego por bandas para buscar finalización a través del trazo largo”.

Una diferencia es evidente: Cruz Azul ya no es el equipo explosivo que enamoraba a todos con Martín Anselmi. No obstante, está en el top 3 de Liga MX en puntos y defensa, además del Final Four de Concachampions con el máximo goleador hasta el momento (Ángel Sepúlveda).

Los resultados están acompañando su temporada debut y todavía tiene margen de mejora hacia la recta final de ambas competencias.

“Me parece que fue muy inteligente en entender que había cosas buenas que se habían hecho antes y que él podía aportar, porque ante la salida de Luis Romo y la llegada de Mateusz Bogusz, los ha juntado con Ángel Sepúlveda, Luka Romero y otros futbolistas que han encontrado buen engranaje y asociaciones hacia adelante. Creo que Vicente tiene mucho que ver con eso, con este nuevo Cruz Azul que, sí, tiene cosas de Anselmi, pero que también se hizo bastante sólido en defensa, que juega un futbol muy efectivo, no tan espectacular pero ofensivo, con los laterales volantes trabajando mucho por afuera”, destaca Zamogilny.

Por su parte, Jorge Dennis observa: “Cruz Azul está cerrando mejor el torneo que cuando empezó, me refiero al tema de calidad ofensiva contra defensiva. Podemos notar algunos déficits para el cierre de torneo: podría perfeccionar la circulación de balón, saber cómo generar más ocasiones a través de la circulación, porque ha disminuido en eso en comparación con Anselmi”.

Cruz Azul enfrentará a América, León y Toluca en el cierre de fase regular de Liga MX, parámetros positivos contra equipos con los que podría reencontrarse en Liguilla. En Concachampions, jugará a ida y vuelta contra Tigres por el pase a la final.

Vienen más momentos clave para Vicente Sánchez, aunque ya sorteó el primero: vencer al América en una serie de eliminación directa, algo que Cruz Azul no conseguía de la Copa MX 2013.

“Lo que está haciendo Vicente es muy bueno. Hay muchas dudas respecto al funcionamiento del equipo porque la comparación con el Cruz Azul de Anselmi, que era más espectacular y vertical, es que antes producía entre 24 o 26 llegadas por partido. El equipo de Vicente pisa más firme, por momentos pierde el control y eso es algo que tiene que trabajar, pero es un equipo muy efectivo”, concluye Jorge Zamogilny.

“Esto simplemente confirma su continuidad, creo que es un técnico que ha demostrado que sí está para dirigir a Cruz Azul y llevarlo, por lo menos, a esa pelea por campeonatos”.

