Verstappen se impone en Nürburgring en su incursión en resistencia

El cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, se impuso este sábado en una carrera de resistencia de 4 horas, la NLS2, en Nürburgring (Alemania), con el francés Jules Gounon y el español Dani Juncadella como compañeros.

Inscrito en categoría GT3 al volante de un Mercedes AMG con los colores de Red Bull, 'Mad Max', que se había hecho con la pole position el sábado por la mañana con casi dos segundos de ventaja sobre su primer perseguidor, contribuyó después a la victoria de su equipo.

Seis días después de su abandono en el Gran Premio de China de F1 y una semana antes de disputar el GP de Japón en Suzuka, Verstappen recuperó la sonrisa al volante de un GT3 antes de regresar a su monoplaza Red Bull en el país nipón.

Al piloto neerlandés le está costando encontrar su sitio esta temporada en la F1, mientras que una nueva normativa ha transformado en profundidad los monoplazas, cuyo motor es ahora un 50 % térmico y un 50 % eléctrico.

Su inicio de temporada está resultando decepcionante: sexto en el GP de Melbourne (Australia) el 8 de marzo, sólo pudo ser noveno en la carrera esprint el sábado en Shanghái y abandonó a diez vueltas para el final en el GP del domingo por un problema mecánico.

El neerlandés había anunciado recientemente su participación en las 14 Horas de Nürburgring en mayo.