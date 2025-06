Triunfo sobre Arabia Saudita renueva récords en Selección Mexicana

La Selección Mexicana firmó un nuevo pase a semifinales de Copa Oro, luego de superar sin mayores complicaciones a Arabia Saudita por 2-0 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, durante los cuartos de final de la edición 2025.

Alexis Vega (49’) y Abdullah Madu (81’) en propia cuenta fraguaron el tercer triunfo del Tri en el certamen actual, recordando las victorias en fase de grupos contra República Dominicana y Surinam, además de un empate con Costa Rica.

Sin embargo, quienes robaron los mayores reflectores fueron Javier Aguirre y Gilberto Mora. El entrenador, por imponer una nueva marca de triunfos en torneos oficiales; el futbolista, por ser el más joven en debutar.

De acuerdo con datos compartidos por la propia Selección Mexicana, Javier Aguirre es ahora el director técnico con más victorias oficiales. Contra Arabia Saudita llegó a 27, rompiendo el empate con 26 que tenía con el argentino Ricardo La Volpe.

Sin embargo, Aguirre está viviendo su tercera etapa al frente del Tri, pues primero estuvo de 2001 a 2002 y luego de 2009 a 2010. La gestión actual la inició en septiembre de 2024.

Aunque sobre su nombre pesan las eliminaciones contra Estados Unidos y Argentina en octavos de final de los Mundiales 2002 y 2010, respectivamente, también presume un par de títulos con Selección Mexicana: Copa Oro 2009 y Liga de Naciones de CONCACAF 2025.

Esta semana se ubica a dos triunfos de concretar su tercer trofeo, aunque primero deberá superar a Honduras en semifinales.

“Siempre el área de CONCACAF tiene partidos muy disputados, de mucha energía. Nos conocemos mucho, somos dos países que nos hemos enfrentado un montón de años, he perdido allí varias veces, hemos sufrido y espero que este sea un partido muy parecido: de mucha lucha, entusiasmo y energía. Es cancha neutral y vamos a intentar imponer nuestro juego para tratar de meternos a la final”, reflexionó el ‘Vasco’ en conferencia.

Sobre el trámite de partido contra Arabia Saudita, señaló: “Me voy contento con la posesión y posibilidades de gol. Hicimos el primero e insistimos por un segundo, no nos echamos atrás. Ellos hicieron cambios ofensivos y no nos asustamos, mantuvimos la portería en cero y ese es un logro del conjunto. Llevamos ya tres partidos con la portería en cero y creo que a partir de ahí se construye el equipo hacia adelante”.

En total, el balance de triunfos de Javier Aguirre con Selección Mexicana queda de la siguiente manera: nueve en Copa Oro, nueve en eliminatorias mundialistas, tres en Mundiales, tres en Copa América y tres en Liga de Naciones de CONCACAF.

El top 5 de entrenadores con más victorias oficiales para el Tri quedó con Aguirre en primer lugar con 27, La Volpe en segundo con 26, Ignacio Trelles en tercero con 24, Gerardo ‘Tata’ Martino en cuarto con 23 y, finalmente, Juan Carlos Osorio con 20.

Récord en juventud

Otra marca a destacar para México en el triunfo sobre Arabia Saudita fue el de Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, que se convirtió en el más joven en disputar un partido oficial.

Con 16 años y 257 días, el oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, superó a Carlos Laviada, quien tenía el récord con 18 años y 215 días en las eliminatorias rumbo al Mundial de Italia 1934. Luego están Luis Estrada con 18 años y 248 días, además de Diego Reyes con 18 años y 288 días.

“Lo mejor que tiene es que está ubicadísimo, asume su rol de esperar, de aprender y no tiene techo. Muchos de nosotros no estábamos a esa edad ni en un equipo y el chavo está en selección nacional y no desentonó”, calificó Aguirre sobre Mora, que jugó 73 minutos contra Arabia Saudita, iniciando de titular.

Gilberto Mora debutó en Liga MX en agosto de 2024, bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio en Tijuana. Tenía 15 años y 10 meses, pero pronto llamó la atención de Javier Aguirre en el Tri.

“Hay una muy buena regla de jóvenes que es sensacional, un acierto de la Liga MX, porque te obliga a jugar un porcentaje de la temporada con jóvenes y eso es fantástico. Pasa que los entrenadores de repente, y me incluyo, nos la jugamos poco (con ellos) porque te corren. Los chavitos sí te ayudan pero no te la puedes jugar con ellos, tienes que tirar de los veteranos. Pero este cuate está por encima de la media de cualquier joven”, exaltó el ‘Vasco’.

Mora también se convirtió, consecuentemente, en el futbolista más joven de México en Copa Oro, superando a Efraín Álvarez con 19 años y 21 días en 2021, además de Edson Álvarez con 19 años y 258 días en 2017.