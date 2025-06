Javier Aguirre y Miguel Herrera anhelan reencontrarse en final de Copa Oro

Javier Aguirre y Miguel Herrera protagonizaron un partido especial para México en la Copa Oro 2025, al tener a dos entrenadores nacidos en este país frente a frente por un liderato de grupo.

Aguirre defendió el banquillo de México y Herrera el de Costa Rica en la tercera jornada del Grupo A, que acabó con empate 0-0 y el liderato para el Tri, mientras que los Ticos fueron segundos. No obstante, ambos continuarán en búsqueda del título con pase a cuartos de final.

“Le dije a Miguel: ‘A ver si llegamos al Mundial’ y yo espero que sí. Él me dijo: ‘A ver si nos vemos en la final (de Copa Oro)’”, compartió el ‘Vasco’ Aguirre en la conferencia posterior a dicho partido, disputado este domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

“Le deseo lo mejor porque se lo merece, me dio mucho gusto conversar con él porque es mexicano, para empezar, y porque es muy bueno, para seguir. Además, es colega. Más allá de eso hay un afecto y respeto mutuo”.

Esta fue apenas la segunda vez que ‘Vasco’ y ‘Piojo’ se enfrentaron como entrenadores. En la primera, Aguirre venció 2-0 a Herrera desde el banquillo de Monterrey contra Tigres, en el Clásico Regio del torneo Apertura 2021 de Liga MX.

En la actualidad, la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF) cuenta con cuatro entrenadores mexicanos a cargo de selecciones varoniles mayores: Javier Aguirre con México, Miguel Herrera con Costa Rica, Luis Fernando Tena con Guatemala y Jacques Passy con Antigua y Barbuda.

Los tres primeros están en actividad en Copa Oro, aunque particularmente Herrera y Tena también están con vida en las eliminatorias de CONCACAF por un boleto al Mundial 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

“Yo quería ganar, la verdad quería sacar el resultado por los muchachos, porque se han venido matando, tienen mucho ímpetu y ganas de hacer las cosas, pero también reconozco que enfrente el rival lo hizo muy bien”, señaló Herrera en conferencia.

“Costa Rica tiene 5 millones de habitantes y México tiene 125 o 130, hay una diferencia abismal, pero creo que vamos en buen ascenso. Ahí están los muchachos compitiendo de tú a tú con una de las ligas más fuertes y no de Latinoamérica, sino del mundo. Siempre lo he dicho, México es una liga muy importante y fuerte en el mundo y Costa Rica ahí está, creciendo, con los muchachos levantando la mano, saliendo al extranjero y disputando partidos importantes. Tenemos un equipo sólido”.

Costa Rica enfrentará a Estados Unidos en cuartos de final, mientras que México hará lo propio contra Arabia Saudita. Los partidos serán hasta el próximo fin de semana.

Javier Aguirre se dijo satisfecho por el rendimiento de su equipo, pero no contento con el resultado, ya que su misión era ganar los tres partidos disponibles de fase de grupos, recordando que México es el actual campeón de Copa Oro.

“Lo he dicho: vamos creciendo, no a la velocidad que me gustaría, pero encontramos soluciones a los problemas que plantea el rival. Miguel es un estratega nato y había que contrarrestar su juego, creo que lo conseguimos, en posesión, disparos a gol y pases, creo que fue un buen partido de nuestra parte, no coronado con la victoria, pero nos vamos contentos con el rendimiento y no satisfechos con el resultado. Ya se acabó esta primera fase, somos primeros, ese era el objetivo con tres victorias. No se consiguió esta última, pero no tengo nada que reprocharle a mis jugadores ni a la afición”.

México y Costa Rica superaron la fase de grupos de manera invicta, con dos triunfos (sobre Surinam y República Dominicana) y un empate de cada lado.

Ahora viene la fase sin margen de error, con tres partidos más en la misión de quedarse con el campeonato. Las realidades son distintas, pues México busca su décimo título para mantenerse como el equipo más ganador de la historia, mientras que Costa Rica busca el primero y romper con 23 años sin llegar a una final (la única fue en 2002, perdiendo ante Estados Unidos).

“No tiramos cuetes, pero estamos tranquilos porque se hizo una muy buena fase de grupos. Vamos invictos y tenemos que trabajar mucho para fortalecernos porque el siguiente partido va a ser más fuerte”, reflexionó Herrera.

Aguirre, por su parte, reconoció que no ha visto a profundidad el desempeño de su próximo rival, Arabia Saudita, pero que tendrá tiempo para hacerlo en toda la semana.

“Necesito ver al rival. Confieso que no lo he visto con detenimiento, sólo por encima. Necesito analizarlo bien y siempre te viene bien entrenar para la definición, generación de juego y trabajos defensivos. Tengo grandes auxiliares con Rafa (Márquez) y Antonio (Amor), pero yo pienso que en cada entrenamiento, si (los jugadores) quieren mejorar, lo pueden hacer”, concluyó el ‘Vasco’.