Tri contra Estados Unidos: Antagonismo sin caducidad

Una vez más, México y Estados Unidos se verán las caras para definir un título de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF). Será este domingo, en la final de la edición 18 de Copa Oro.

En total, mexicanos y estadounidenses llegarán a 11 finales a nivel de selecciones varoniles absolutas: ocho en Copa Oro (contando la de 2025), dos de Liga de Naciones de CONCACAF y una de Copa CONCACAF, un torneo inédito que se jugó en 2015 para definir al representante de la región en la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

En la época pospandemia, es decir, de de 2020 a la fecha, México ha enfrentado a 42 selecciones de todo el mundo entre oficiales y amistosos. Honduras es su rival más repetido con 10 enfrentamientos, seguido de Estados Unidos con ocho. El noveno será en la final de la Copa Oro 2025.

--¿La frecuencia de partidos entre México y Estados Unidos hace que se revalorice la rivalidad?

--“No han ayudado a revalorizar. Siempre hemos tenido ese clásico y siempre hemos querido ganar. Todos los que nos ponemos la camiseta nacional, y de los chicos que están hoy, no creo que ninguno no haya querido ganarle a Estados Unidos. Hoy se presenta otra oportunidad muy bonita, una final, y ojalá la aprovechen”, responde a El Economista, Luis ‘El Matador’ Hernández, mundialista con México en Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Para el periodista Antonio Rosique, por otra parte, esta constancia de enfrentamientos sí ayuda a mantener cautivos a millones de aficionados.

“Sí, es la octava final entre México y Estados Unidos en Copa Oro, pero creo que lejos de que la rivalidad pierda valor, al contrario, entre más capítulos tiene más se va intensificando y enraizando”, menciona el también narrador y comentarista de TV Azteca.

Contexto futbolístico y político

Futbolísticamente, el mundo se divide en seis confederaciones por parte de FIFA: CONCACAF, CONMEBOL (Sudamérica), UEFA (Europa), CAF (África), AFC (Asia) y OFC (Oceanía). De todas, la única que tiene más finales repetidas que CONCACAF entre dos de sus integrantes en su torneo regional es CONMEBOL con 12 entre Uruguay y Argentina en Copa América.

“Aquí el tema es cómo llegan los dos equipos”, profundiza Rosique. “Estados Unidos no llega con equipo A, sino con el B. y México llega tratando de salir de una crisis que viene desde 2022 (…) Creo que la rivalidad sigue generando, sin embargo, no es un momento luminoso para ninguno de los dos y, por lo tanto, tal vez no llame tanto la atención ver a Estados Unidos sin sus figuras y a México sin un plan dominante”.

En efecto: Estados Unidos no cuenta en esta Copa Oro con estrellas que radican en Europa como Christian Pulisic (AC Milan) o Weston McKennie (Juventus).

El entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, está aprovechando el verano para conocer mejor a nuevos perfiles, como Diego Luna o Malik Tillman, que poco a poco están demostrando con ritmo y goles su valía en el equipo norteamericano.

Y México, aunque está invicto en cinco partidos y cuatro de ellos sin recibir un solo gol, todavía tiene las sombras del pasado ciclo mundialista, que dejó consecuencias como la eliminación en fase de grupos de Qatar 2022 y el cese de tres entrenadores en dos años: Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano.

“México trae lo mejor que tiene, pero está tratando de establecer el proyecto de Javier Aguirre, que está cumpliendo apenas un año. Aguirre está tratando de encontrar la alineación. México lleva cuatro partidos sin recibir gol, que es positivo, pero tampoco es que su funcionamiento sea muy consistente, parejo o dominante”.

El periodista de TV Azteca extiende: “No llegan en su mejor momento, pero al final es un torneo que tienes que ganar. Si no lo ganas te hace mucho más daño, generas más dudas y siembras más incertidumbre. México es el campeón defensor, viene de ganar la Liga de Naciones y para Javier Aguirre sería fantástico ganar también este trofeo para que no haya más dudas”.

La Copa Oro es el último torneo oficial que tendrán México y Estados Unidos, al igual que Canadá, antes de enfrentar el Mundial 2026 como coanfitriones.

Pero las exigencias son diferentes por lo que significa el futbol dentro de cada uno de esos países: “La Selección Mexicana en general tiene mucha presión, porque viene de hacer un mal Mundial y la Copa América del año pasado fue mala. También Pochettino tiene presión, pero para Estados Unidos el futbol todavía no es lo más importante, hay otros deportes que se llevan primera plana: NFL, NBA y Grandes Ligas (MLB)”.

Pese a ello, el medio The Business Journals destaca que la final de este domingo dejará 50 millones de dólares de impacto económico en Houston, que albergará el partido en el NRG Stadium.

Dicho inmueble tiene capacidad para más de 72,000 espectadores y los precios para la final van desde 120 hasta 4,797 dólares, es decir, entre 2,239 y 89,512 pesos, según cifras oficiales en el sitio de Ticketmaster al tipo de cambio actual.

Otro ingrediente a considerar en este partido es lo sentimental. En fechas recientes, la indignación ha sido fuerte respecto a cómo las autoridades de Estados Unidos han atrapado a inmigrantes de México y Latinoamérica en general.

“Por supuesto que al haber más sensibilidad en todos los aspectos, el que México pudiera conseguir una victoria, que dé una buena noticia aunque no tenga nada que ver con lo migratorio, sería positivo. Pero son alivios simbólicos. En nada va a cambiar la situación de los mexicanos que trabajan allá, es solamente un paliativo que te dura un día o algunas horas”, califica al respecto Antonio Rosique.

México persigue su décimo título de Copa Oro para mantenerse como el máximo ganador del torneo, mientras que Estados Unidos busca el octavo. El último antecedente fue en 2021 y lo ganó el equipo de las Barras y las Estrellas.

De las siete finales de Copa Oro que han jugado México y Estados Unidos, cinco fueron triunfos mexicanos y dos para los estadounidenses. El último de México fue en 2019 y, con Javier Aguirre en el banco, ya se dio un título en 2009.