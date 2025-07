Transformación Fluminense para sorprender en el Mundial de Clubes

Renato Gaucho ha transformado al Fluminense en el equipo sorpresa del Mundial de Clubes, resaltando en la llave de semifinales entre los europeos Chelsea (su próximo rival), Real Madrid y PSG. El equipo brasileño luchaba hace tres meses por evitar el descenso en su liga y ahora es una revelación Mundial.

El entrenador de 62 años los ha ayudado a desafiar las probabilidades para eliminar al subcampeón de la Champions League, el Inter de Milán, en octavos de final y al Al-Hilal en cuartos.

Renato expresó su alegría tras la victoria de su equipo sobre el Al-Hilal de Arabia Saudita en los cuartos.

"Sabíamos que este partido sería difícil, reñido y emocionante. Preparé a mi equipo prácticamente de la misma manera que jugamos contra el Inter de Milán en octavos de final, y el plan volvió a funcionar. Controlamos el desarrollo del partido durante casi todo el encuentro; encajamos el gol del empate al comienzo de la segunda parte, pero la actitud, la determinación y la dedicación de los jugadores fueron clave en ese momento y nos ayudaron a conseguir la victoria".

Thiago Silva, capitán del Fluminense comentó:

“Estoy muy feliz, muy orgulloso de mi equipo. No es fácil jugar esta competición y llegar a semifinales. No me podría imaginar este momento, pero estoy muy feliz por el equipo y por mí mismo y nuestro desempeño. Hemos estado unidos todo el tiempo”.

Bajan precios de boletos

La FIFA rebajó el precio de las entradas de 474 dólares a 13,40 dólares para la semifinal entre Chelsea y el Fluminense en Nueva Jersey.

La otra semifinal entre el PSG y el Madrid sigue teniendo un precio desde casi 200 dólares.

La FIFA había bajado el precio de las entradas a 11.15 dólares para los partidos de cuartos en Orlando, Florida, entre el Fluminense y el Al Hilal, y en Filadelfia, entre el Chelsea y el Palmeiras.

Algunos partidos del torneo han tenido poca afluencia de público. El Real Madrid ha sido la excepción, atrayendo al menos a 60,000 espectadores en sus cinco encuentros, incluyendo a 76,611 en su victoria de cuartos de final el sábado contra el Borussia Dortmund en Nueva Jersey.

La FIFA ha implementado un sistema de precios dinámicos de entradas en colaboración con Ticketmaster para el Mundial de Clubes de 2025, lo que significa que los precios cambian según la demanda. Esto puede implicar fluctuaciones drásticas en los costos para los aficionados y una estructura de precios impredecible.

La asistencia promedio a los partidos de la fase de grupos del Mundial de Clubes fue de poco más de 35,000 personas y, si bien esto ha provocado que algunos recintos casi alcancen su capacidad máxima, otros han estado alarmantemente vacíos.

La FIFA ha intentado remediar esto reduciendo los precios de las entradas a medida que avanzaba el torneo, especialmente para los encuentros menos atractivos.

La victoria del Chelsea sobre el Palmeiras y el choque del Fluminense contra el Al Hilal en los cuartos de final del viernes pasado se pudieron ver en vivo por tan solo 11 dólares, esta medida ha ayudado a aumentar la asistencia a un alto costo financiero.

Horario

Semifinal

Martes, 8 de julio en el Estadio MetLife

Hora de Inicio:

13.00 hrs (tiempo centro)

Estadística

El Chelsea ha lanzado 23 corners en corto de los 36 que ha tirado en el torneo, con mucho el que más en el Mundial. Fluminense es el segundo con ocho.

Este será el tercer equipo brasileño que se van a encontrar los blues en los Estados Unidos. Perdieron 3-1 en la fase de grupos contra Flamengo pero ganaron por 2-1 al Palmeira en su último compromiso.