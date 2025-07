“Fue una carrera bastante surrealista”: Hulkenberg

Después de 239 carreras, Nico Hulkenberg finalmente subió al podio en un Gran Premio de Gran Bretaña bajo la lluvia.

“Un logro bastante surrealista", dijo el piloto de 37 años.

Nico llegó a la parrilla de F1 en 2010, y su mejor resultado hasta la carrera del domingo fue un cuarto puesto en tres ocasiones, pero hoy mejoró esa estadística con una remontada espectacular desde la posición 19, siguiendo a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri tras una enérgica defensa contra Lewis Hamilton de Ferrari.

"La verdad es que la carrera, viniendo desde prácticamente el último lugar y repitiendo lo del fin de semana pasado, fue bastante surrealista. No estoy seguro de cómo sucedió todo, pero obviamente las condiciones eran locas, condiciones mixtas; fue una lucha por la supervivencia durante gran parte de la carrera (...) Hacía tiempo que se veía venir, ¿verdad?. Siempre supe que lo teníamos dentro, y yo lo tengo en alguna parte”.

Hulkenberg lleva a Sauber al sexto lugar en la clasificación del Campeonato de equipos con 41 puntos, cinco por delante de sus rivales Racing Bulls y Aston Martin.

Nico ha pasado toda su carrera en la F1 en la zona media. Tras una larga trayectoria en Force India (ahora Aston Martin), apostó por el proyecto Renault. Al no funcionar, se tomó un descanso de la F1 antes de unirse a Haas durante dos temporadas (2023 y 2024) antes de anunciar su paso a Kick Sauber para 2025.

Hulkenberg forma equipo con el novato Gabriel Bortoleto y ambos están considerados para ser parte del equipo oficial de Audi para 2026.

También ha pasado su larga carrera en la F1 compitiendo principalmente para escuderías de la parte media de la parrilla. El alemán mide 1.90 metros y al respecto, en el 2023 dijo que su estatura "definitivamente no me ha ayudado" y cree eso no le abre oportunidades con equipos mejores debido a los requisitos de la F1, que favorecen a los pilotos más pequeños.

"Nunca he tenido una respuesta en la que (los equipos) dijeran: 'Lo siento, no, te hemos rechazado porque eres demasiado alto. Probablemente no me lo dirían directamente a la cara. Pero estoy bastante seguro de que, sí, ha dificultado alguna que otra oportunidad y ocasión de dar el salto a un coche superior"

