Trail Blazers de Portland son adquiridos por 4,000 millones de dólares

Lo que Tom Dundon pagó como nuevo propietario del Portland, 4,000 millones de dólares, queda muy lejos de las cifras récord impuestas en la compra de los Celtics y los Lakers.

La venta de franquicia más cara, tanto en la NFL como en la NBA es la de Lakers por 10,000 millones, acordada en junio de 2025 y superó el récord anterior, ostentado por los Boston Celtics por 6,100 millones a principios de año. La venta de los Commanders por 6,005 millones es la segunda más cara de la NFL y se realizó en julio de 2023.

Dundon, también propietario de los Carolina Hurricanes adquirió la franquicia de la NBA del patrimonio de su anterior propietario, Paul Allen. El portal Sportico también informa que Marc Zahr, copresidente de Blue Owl Capital, originario de Portland y codirector ejecutivo de Collective Global Sheel Tyle, se unirá a Dundon en la compra de los Trail Blazers. El grupo no tiene planes de transferir el equipo si la venta se concreta. Allen, cofundador de Microsoft junto con Bill Gates, compró originalmente los Trail Blazers por 70 millones en 1988. El empresario también compró los Seattle Seahawks, así como una importante participación minoritaria en los Seattle Sounders de la MLS. Cuando Allen falleció en 2018, su testamento estipulaba que se venderían todas las participaciones. Desde que Allen murió, su hermana, Jody, se desempeñó como propietaria de los Trail Blazers y los Seahawks y es la albacea de su patrimonio.

Mientras tanto, Dundon fue dueño de los Hurricanes desde 2018, cuando compró la franquicia de la NHL por 425 millones. También es el propietario mayoritario del PPA Tour y de la Major League Pickleball.

A continuación, un desglose de las ventas más caras (en dólares):

NBA:

Los Angeles Lakers: 10, 000 millones, vendidos a Mark Walter (junio de 2025).

Boston Celtics: 6,100 millones a Bill Chisholm (marzo de 2025).

Phoenix Suns/Phoenix Mercury: 4,000 millones a Matt Ishbia (diciembre de 2022).

Dallas Mavericks: 3,500 millones a Miriam Adelson y Patrick Dumont (diciembre de 2023).

Brooklyn Nets: 3,300 millones a Joseph Tsai (agosto de 2019).

Charlotte Hornets: 3,000 millones a Gabe Plotkin y Rick Schnall (agosto de 2023).

NFL:

Dallas Cowboys: 12,800 millones (valor estimado).

New York Giants: 10,025 millones (valor estimado).

Washington Commanders: 6,005 millones a Josh Harris (July 2023)

Los Angeles Rams: 4,000 millones (valor estimado).

Denver Broncos: 4,065 millones a la familia Walton-Penner (June 2022).