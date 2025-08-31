Piastri gana Gran Premio de Países Bajos de Fórmula Uno

Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Países Bajos y alcanzó una considerable ventaja de 34 puntos en el campeonato de Fórmula Uno el domingo, mientras que su compañero de equipo en McLaren y rival por el título, Lando Norris, vio cómo sus esperanzas se esfumaban tras abandonar en las vueltas finales.

En un día dramático, en el que los dos pilotos de Ferrari chocaron en incidentes separados, McLaren se había encaminado a igualar el récord de su quinto doblete consecutivo hasta que Norris sufrió una gran frustración al final.

Después de decir que podía oler humo en la cabina, Norris redujo la velocidad y se retiró cuando marchaba en la segunda posición en la vuelta 65 de 72 con humo visible saliendo de la parte trasera de su automóvil.

El héroe local Max Verstappen terminó segundo para Red Bull, con el novato francés de Racing Bulls Isack Hadjar subiendo a su primer podio de Fórmula Uno en tercer lugar con muestras de gran alegría.