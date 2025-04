Toluca, otro acierto de la pedagogía Mohamed

En su primer torneo en el banquillo, el Turco tiene a los Diablos en la cima de la Liga MX. Sus cualidades vuelven a resaltar en cuanto a manejo de grupo, transformando a jugadores como Alexis Vega.

Antonio Mohamed se distinguió por dos palabras durante su etapa como futbolista en México (1993-2003): talentoso e irreverente. Así como elaboraba goles con precisión y estética, sorprendía con pintura en el cabello y máscaras de Halloween.

Pero en los últimos 22 años, esa irreverencia se transformó en pedagogía: el Turco, en el rol de director técnico, trasladó su liderazgo para convencer a futbolistas de dar lo mejor de sí o recuperarse totalmente. Es una forma de trabajar que lo llevó a ser uno de los entrenadores más exitosos de Liga MX con tres títulos (Tijuana en 2012, América en 2014 y Monterrey en 2019).

“Mi objetivo era este: llegar a ser un entrenador al que contraten para salir campeón”, dijo Mohamed en una entrevista a inicios de 2025, cuando empezaba su gestión con Toluca, el décimo equipo al que dirige en México (desde 2003).

Efectivamente, Toluca lo contrató con el único objetivo de romper 15 años sin título de Liga MX. Para eso puso a su disposición un plantel de 73.6 millones de euros (tercero más costoso del Clausura 2025), que incluye al portugués Paulinho, campeón de goleo del torneo anterior.

Sin embargo, a su llegada, la química y moral del equipo estaban en picada. Con Renato Paiva como entrenador, venían de ser eliminados en cuartos de final del Apertura 2024 con goliza de 0-4 por parte de América.

Paiva había trabajado un año con el equipo, generó un estilo ofensivo y, con la adquisición de Paulinho y el regreso de Alexis Vega (canterano de Toluca), revivió las ilusiones escarlatas para retomar el título de Liga MX, que cargaron por última vez en el torneo Bicentenario 2010.

Dichas ilusiones se derrumbaron a finales de 2024 y unas semanas después esa era la piedra que cargar para Antonio Mohamed.

“El Turco, al principio, conseguía resultados, pero no terminaba por convencer. No era el mismo equipo de Paiva”, comenta a El Economista, Fabián Estay, analista de Fox Sports y ex futbolista de Toluca.

“Paiva ya tenía un equipo muy definido. Para mí, era un equipo más vistoso que el del ‘Turco’, menos efectivo, tal vez. Me parece que Mohamed poco a poco fue encontrando lo que está queriendo y faltan dos partidos todavía para pulir la última parte y entrar a Liguilla con todo”.

Toluca es líder de Liga MX hasta la Jornada 15 del Clausura 2025. Tiene la mejor ofensiva del torneo con 38 goles (promedio de 2.5 por partido), al máximo anotador (Paulinho, con 12) y uno de los máximos asistentes (Alexis Vega, con siete, empatado con José Paradela, de Necaxa).

Acumulan cinco victorias consecutivas y sólo han salido sin puntos de dos partidos: contra Mazatlán en la Jornada 3 y contra América en la 10.

Los Diablos de Antonio Mohamed parecen haber encontrado un ritmo ofensivo que tiene como plataforma segura la Liguilla, pues el equipo garantizó boleto a fase final desde la Jornada 14.

Liderazgo evidente

“La clave es que Mohamed se involucra con el grupo. Por extraño que pareciera, no ha olvidado su esencia en su etapa como futbolista: líder, conciliador, con acercamiento, estricto, en fin, un tipo con ideas claras de lo que quiere y pretende”, describe a este diario, Francisco Arredondo, periodista de TUDN con más de 30 años de experiencia en el futbol mexicano.

“Esa ha sido la clave de toda la vida de Mohamed, desde jugador en Toros Neza, donde movía al grupo para bien o para mal. Aquella etapa donde se pintaban el cabello y salían con máscaras, todo eso era idea de Mohamed. Así maneja a los grupos, estando cerca del jugador y también siendo muy frontal”.

Alexis Vega es el ejemplo más claro de la influencia del Turco en Toluca. Aunque regresó al club a inicios de 2024, con Renato Paiva, en 2025 encontró la cúspide al ser el jugador más importante de Liga MX en ofensiva, con 16 participaciones de gol entre asistencias y anotaciones. También se convirtió en capitán de los Diablos.

Hace un par de años, Mohamed hizo lo mismo en Pumas con César Huerta, que ahora juega en Europa (Anderlecht) y es asiduo en Selección Mexicana.

“Es un técnico muy inteligente. Su capacidad no es solamente en cuanto a técnica, sino al tema motivacional que da a los jugadores. Eso es muy importante porque, por nombrarte un ejemplo de su etapa en Pumas, hay un Chino Huerta antes de Mohamed y otro después de Mohamed. Lo que creció Chino con Mohamed fue muy importante y eso se basa en el trabajo de palabra y de tratar de mejorar siempre al jugador”, refiere Fabián Estay.

A Mohamed tampoco le ha temblado la mano para dejar en la banca de Toluca a Pau López y Helinho, dos fichajes de renombre en últimos meses.

El primero no ha mostrado seguridad en la portería, a pesar de su experiencia en clubes europeos como Tottenham y Olympique de Marsella; el segundo sigue sin ser determinante al ataque a pesar de los 13.5 millones de euros que invirtió la directiva.

Por el contrario, Mohamed ha potenciado no sólo a Paulinho y Alexis Vega, también a Héctor Herrera, Juan Pablo Domínguez, Marcel Ruiz y Jesús ‘Canelo’ Angulo, mexicanos que son pieza clave de la alineación actual.

“Se nota que los muchachos están comprometidos con él. Con los que no les gusta es claro y les dice que no los va a necesitar. Esa idea de decir las cosas de frente, tanto para lo bueno como para lo malo, es lo que ha llevado al ‘Turco’ a tener muy buenos planteles y manejarlos bien. Ahí está su trabajo de grupo, de potenciar y sobre todo que no es solamente lo que pueda decir, sino convencer al jugador de que siempre puede dar algo más. En ese sentido, me parece que lo ha hecho muy bien para Toluca”, remata el analista de Fox Sports y ex compañero de Mohamed en Atlante.

Si bien el título es lo único que marcaría diferencia para Mohamed respecto a otros entrenadores que ha tenido Toluca desde 2010, como Ricardo Lavolpe, José Cardozo e Ignacio Ambriz, sus números y manejo de grupo hasta ahora tienen a la directiva con visto bueno.

“La directiva está satisfecha. Hacía tiempo, alguna parte de la directiva pensaba que, a lo mejor, se tuvo que haber dejado a Paiva, pero con lo que está entregando el ‘Turco’ están contentos. Es un acierto de Santiago San Román (director deportivo), Arturo Pérez Arredondo (presidente) y de Francisco Suinaga (vicepresidente corporativo). Es un acierto de los tres, sobre todo, de Santiago, que echa ojos a refuerzos y técnicos”, apunta Francisco Arredondo.

A Toluca le restan dos partidos de fase regular (visita a Atlético de San Luis en Jornada 16 y recibir a Cruz Azul en Jornada 17) para buscar su primer liderato de Liga MX desde el torneo Clausura 2018.

Independientemente de si eso ocurre, la verdadera prueba de la pedagogía de Antonio Mohamed será después, en Liguilla, intentando conseguir el título que se le ha negado a Toluca en 15 años.