Título eleva crédito de Javier Aguirre más allá de ‘echarle ganas’

El 2025 es un año clave para Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana. Es cuando tiene los últimos torneos oficiales antes de encarar el Mundial 2026 como local y, por tanto, las oportunidades finales de recuperar prestigio en el equipo.

El Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro son esos últimos torneos previo a la cita mundialista. Aguirre y el Tri ya cumplieron con el primero, consiguiendo el título con un alto desempeño de Raúl Jiménez.

Eso tiene dos consecuencias inmediatas en cuanto prestigio: primero, dar un respiro a las críticas hacia la Selección Mexicana y su desempeño; segundo, elevar el crédito de Javier Aguirre como un entrenador que no sólo sabe hacer que sus equipos le ‘echen ganas’.

“En este torneo hubo lapsos que jugamos francamente mal, pero sería muy injusto decir que sólo ganamos por echarle ganas, porque se hicieron muchas cosas bien y sería faltarle al respeto a los jugadores. Creo que hubo cosas rescatables y algo más que eso”, dijo el propio Aguirre en conferencia posterior al título de Liga de Naciones.

“Aguirre, lo que principalmente ha hecho, es revitalizar la dignidad de ser seleccionados, recordarles el privilegio que tienen y la importancia que implica ser jugador de Selección Mexicana. Eso los ha hecho convencerse mucho más, estar más orgullosos de su estatus y después eso se refleja en cancha”, opina para El Economista, Roberto Gómez Junco, analista de ESPN y ex futbolista profesional.

Aunque su principal cualidad está en la gestión de grupo y transmitir mensajes de valentía, como ya lo hizo con Selección Mexicana en los Mundiales de 2002 y 2010, esta vez reforzó su percepción con aciertos tácticos en seis meses de trabajo.

Táctica destacada

Aguirre tomó la dirección técnica del Tri en septiembre de 2024, tratando de recuperar una etapa golpeada con Jaime Lozano. Desde entonces registra seis triunfos, dos empates y dos derrotas, además de 17 goles a favor y siete en contra.

Pero en el Final Four de Liga de Naciones sorprendió con varios movimientos: jugó con dos centros delanteros (Raúl Jiménez y Santiago Giménez), alternó la media de contención entre Edson Álvarez y Érik Lira, además de habilitar a Roberto ‘Piojo’ Alvarado en labor de sacrificio como una especie de lateral-volante por derecha, cuando es un jugador de enfoque ofensivo.

“Aguirre demuestra que no solamente es ‘échenle ganas’ en selección. Creo que hay un tema táctico a destacar en el triunfo en Nations League. Me gustó mucho que jugara con dos puntas, los cambios que hizo y el momento que está viviendo Raúl Jiménez, marcando diferencia. Sí falta mucho por avanzar, pero se ganó lo que se tenía que ganar”, describió Ricardo Peláez, ex seleccionado nacional y director deportivo de equipos como América, Chivas y Cruz Azul.

México ha recibido apenas un gol en sus últimos tres partidos oficiales y fue de penal, justo en la final de Liga de Naciones contra Panamá.

La defensa está encontrando un paso sólido con Johan Vásquez y César Montes, quienes radican en Italia y Rusia, respectivamente, como los centrales titulares. Edson Álvarez, del West Ham inglés, a veces también se incrusta en esa zona.

Deuda a la ofensiva

La deuda sigue hacia el frente, como enfatiza Roberto Gómez Junco: “Hubo progreso en cuanto a orden, convicción y trabajo defensivo, pero creo que para aspirar a competir a otros niveles, con potencias de otro tamaño, habría que mejorar mucho”.

Aunque Raúl Jiménez destacó con cuatro goles en los últimos dos partidos, la producción fue de apenas ocho disparos al arco (sumando los duelos contra Canadá en semifinales y Panamá en final).

“En el trabajo ofensivo hay que hacer muchísimo más. A Panamá se le superó con claridad en cuanto al juego desplegado y, sin embargo, los goles surgen de errores claros del adversario. A pesar de que el equipo mexicano fue mejor, no hubo la claridad ni frecuencia de llegadas suficientes como para reflejar eso en el marcador. Hay que trabajar mucho en la elaboración ofensiva de su juego”.

Por ello, el analista de ESPN observa que la zona más frágil para Javier Aguirre sigue siendo la de los mediocampistas ofensivos.

“Falta un mediocampista de mayor nivel de creatividad, que juegue más adelante de Luis Romo, Edson Álvarez, Luis Chávez y Erik Lira, un futbolista con esas características para funcionar mejor en tres cuartos de cancha. Está Orbelín Pineda, pero tampoco garantiza un suficiente nivel. Julián Quiñones sería un buen elemento en esa posición, detrás del centro delantero. No me gustan los naturalizados para nada, pero ya que lo convocaron, creo que podría aportar algo en esa zona central de tres cuartos de cancha”.

Para el Final Four, Javier Aguirre convocó a jugadores ofensivos como Alexis Vega, César ‘Chino’ Huerta, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda, además de los centros delanteros Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

No obstante, ninguno tomó el protagonismo en la media ofensiva, ni siquiera Carlos Rodríguez, que sí suele hacerlo en Liga MX con Cruz Azul, pero pasó desapercibido con el Tri.

Otras conclusiones del título de Liga de Naciones fueron a nivel individual. Para el especialista consultado por este diario, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Jesús Gallardo y Roberto Alvarado son los que dejaron mejores sensaciones para ser titulares, mientras que Luis Malagón, Érik Lira y Santiago Giménez se consolidaron, “no sé si para ser titulares pero sí para ser contemplado en la lista definitiva (al Mundial 2026)”.

Faltan 15 meses para que comience el Mundial 2026. El último sparring oficial será la Copa Oro, entre junio y julio de 2025. México fue anunciado para inaugurar el certamen con rival por definir, siendo vigente campeón tanto de este torneo como de la Liga de Naciones.

La Copa Oro y un par de amistosos Fecha FIFA contra Suiza y Turquía son el calendario ya establecido para el Tri en su último año de preparación hacia el Mundial, en el que Javier Aguirre deberá seguir puliendo su táctica más allá del mensaje de ‘echarle ganas’.

“Cualquier partido, aunque sea amistoso, claro que puede servir mucho. La Selección Mexicana tiene que rozarse y competir contra equipos no sólo de mayor nivel, sino con distintas características a las que se encuentra en Concacaf normalmente”, concluye Roberto Gómez Junco.