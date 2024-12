Suecia cierra investigación sobre violación que involucraba a Mbappé por falta de pruebas

Los fiscales suecos cerraron el jueves una investigación por violación y agresión sexual, diciendo que no había pruebas suficientes en un caso que, según los medios locales, involucraba a la estrella del fútbol francés Kylian Mbappé, quien ha negado cualquier delito.

La fiscalía ha declinado nombrar al sospechoso en el caso sobre los supuestos incidentes ocurridos en un hotel del centro de Estocolmo el 10 de octubre.

La fiscal superior sueca Marina Chirakova dijo en un comunicado: "En el curso de la investigación, se ha designado a una persona sospechosa por motivos razonables de violación y dos casos de agresión sexual". "Pero mi valoración es que las pruebas no son suficientes para seguir adelante y, por lo tanto, la investigación queda cerrada", dijo.

La cadena pública sueca SVT y los diarios Expressen y Aftonbladet, citando fuentes anónimas, informaron en octubre de que el sospechoso en el caso era el futbolista francés Kylian Mbappé, de 25 años. Las acusaciones contra él eran "totalmente falsas" y "un rumor calumnioso", dijeron entonces los representantes de Mbappé.

Tras el anuncio del jueves de la fiscalía sueca, el club de Mbappé, el Real Madrid, dijo que no haría comentarios sobre el caso. Su abogado y su empresa de relaciones públicas no respondieron inmediatamente a los mensajes de Reuters en busca de comentarios. La fiscal Chirakova dijo que no se había notificado a la persona designada que era sospechosa de un delito.