Sinner reconquista Australia con guiño a psicología

Jannik Sinner lo consiguió: ser campeón del Australian Open en años consecutivos, hazaña que únicamente leyendas de la talla de Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic habían conseguido en lo que va de este siglo.

El italiano ganó la edición 2025 en Melbourne Park tras superar en tres sets (6-3, 7-6, 6-3) al alemán Alexander Zverev, quien, por el contrario, impuso marca de finales pérdidas en nivel de Grand Slam. El choque duró dos horas con 27 minutos.

Hay muchas estadísticas positivas detrás del triunfo de Sinner, que hace un año ganó su primer Australian Open sobre el ruso Daniil Medvedev. Sin embargo, la más destacada no es una cifra, sino la manera en que regresó a la cúspide después de caer al abismo del dopaje, un duro golpe a su estabilidad deportiva y mental durante la temporada 2024.

“Estoy muy orgulloso de esto, aunque es difícil de describir. Han sucedido muchas cosas fuera de la cancha que tal vez no sepan, cosas que son difícil de bloquear cuando entras a la pista, pero tengo a mi lado a un equipo que siempre confía en mí”, mencionó Sinner en conferencia como campeón del Australian Open 2025.

Durante el Masters de Indian Wells en marzo de 2024, el italiano dio positivo dos veces a una sustancia prohibida llamada clostebol, lo que causó que perdiera 400 puntos en el ranking de la ATP y 325,000 dólares de ganancias.

Finalmente, la resolución de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) fue una exoneración de delitos para el tenista de 23 años, luego de estudiar el caso y determinar que no hubo intención de tomar ventajas deportivas.

Pero el resto de la temporada 2024 mantuvo sombras junto al nombre de Jannik Sinner. Si bien ganó cuatro títulos entre agosto y noviembre, cerrando con las ATP Finals, la falta de castigo a su dopaje generó controversias desde otros tenistas y personajes de dicho deporte.

Fue ahí donde Sinner mostró su fortaleza mental, misma que ha trabajado desde 2020 con Riccardo Ceccarelli, médico con más de 30 años de experiencia en el deporte élite, aunque no precisamente en tenis, sino en la Fórmula 1.

Ceccarelli lidera un proyecto llamado ‘Formule Medicine’, que consiste en entrenamientos mentales bajo la tutela de tres médicos, tres psicólogos, tres preparadores deportivos e investigadores de parámetros físicos y cardiacos.

“Lo llamamos ‘Entrenamiento en Economía Mental’”, describió Ceccarelli, quien cuenta en su portafolio con trabajo con pilotos como Ayrton Senna y Max Verstappen.

“A partir de un estudio por la Universidad de Pisa con dos excelencias en neurociencia, hemos comprendido lo que diferencia a nivel cerebral a un atleta de alto rendimiento de uno normal. En el tenis, como en la Fórmula 1, el rendimiento depende más del cerebro que de los músculos. Nuestro método es el resultado de cientos de pruebas de estrés y tendemos a eliminar el desperdicio de energía mental”, explicó el médico en una entrevista con Eurosport a finales de 2023.

En sincronía con esa explicación médica está el discurso de Jannik Sinner después de vencer a Alexander Zverev en la final de Australia: “Cuando voy a la cancha trato de concentrarme en el encuentro, soy consciente de que el partido puede ser a tres, cuatro o cinco horas, pero esa es una brecha que hoy tengo muy controlada (…) De algún modo está todo en tu mente”.

Previamente, en los primeros días de 2025, el propio Sinner reconoció la importancia del acompañamiento de Riccardo Ceccarelli en el oscuro proceso del dopaje.

“He madurado, me comprendo más. Puede parecer una tontería, pero conocerse a uno mismo es fundamental. Lo he trabajado mucho con Riccardo, a veces perdía partidos porque gastaba demasiada energía, pero cuando empecé a admitir que me había equivocado, fui avanzando poco a poco. En el juego me resulta más fácil, olvido el error con facilidad”, dijo a la revista Esquire Middle East.

Después del título en Melbourne, Jannik Sinner es el tenista italiano, incluyendo hombres y mujeres, con más títulos de nivel Grand Slam en la historia. Acumula tres, ya que además del bicampeonato de Australia ganó el US Open 2024. Eso rompió el empate que tenía con Nicola Pietrangeli, ganador de Roland Garros entre 1959 y 1960.

Por otra parte, Sinner mantiene el liderato del ranking mundial varonil y extendió su distancia con Alexander Zverev, segundo, a 3,695 puntos a partir de este lunes.

El tema del dopaje, con la ayuda psicológica de Riccardo Ceccarelli y técnica de sus todavía entrenadores, Simone Vagnozzi y Darren Cahill, parece estar cada vez más enterrado.

“Lo que pasó, pasó. Sigo jugando así porque tengo la mente despejada sobre lo que ocurrió. Si fuera culpable, no jugaría así. No pienso en esto”, concluyó al respecto tras llegar a 19 títulos en el total de su carrera en Australia.

Zverev extiende racha negativa

Del lado contrario de la cancha quedó Alexander Zverev, quien llegó a tres finales perdidas en nivel Grand Slam. Antes del Australian Open 2025, también cayó en el US Open 2020 ante Dominic Thiem y en Roland Garros 2024 ante Carlos Alcaraz.

“Es muy difícil dar un discurso después de perder una final de Grand Slam. Estoy haciendo todo lo que puedo, trabajando más duro que nunca, mejorando en las cosas correctas, pero hoy perdí en sets corridos. Esos son los hechos”, declaró el alemán tras la dura caída en Melbourne.

Zverev es el primer tenista masculino en jugar sus primeras tres finales de nivel major en Grand Slams diferentes y perder todas. También es el séptimo en fracasar tras sus tres primeros intentos en esta categoría, junto a Ivan Lendl, Andre Agassi, Goran Ivanisevic, Andy Murray, Dominic Thiem y Casper Ruud.

“Hubo algún momento de mala suerte para mí, pero en general reconozco que Jannik fue mejor que yo en todo momento. Es tan simple como eso”, reconoció el tenista que ostenta 23 títulos en su carrera, destacando dos ATP Finals y un oro en Juegos Olímpicos.

“Seguiré haciendo todo lo posible para ganar este tipo de trofeos (…) Sinner lo vio y vino a decirme que algún día lo haré. Fue un momento difícil para mí porque realmente llegaba muy preparado a esta final, de verdad pensé que tendría una muy buen oportunidad. Ver a alguien levantando el trofeo por tercera vez, quedándome de pie, supone un momento muy difícil”.

Italia perdió doble título

En cuanto a la rama de dobles, Italia perdió la oportunidad de ganar otro título en el Australian Open. La dupla formada por sus connacionales, Simone Bolelli y Andrea Vavassori, sucumbió en la final ante el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara.

Patten y Heliovaara se impusieron en tres sets, remontando por 7-6 (7-5) y 6-3 después de haber iniciado perdiendo por 6-7 (16-18).

El partido duró tres horas y cuatro minutos, pero la extenuante batalla concedió el segundo título de Grand Slam para el equipo formado por el británico y finlandés, ya que hace algunos meses ganaron también en Wimbledon 2024.

“El tenis de dobles es claramente un deporte de equipo. Lo más importante es encontrar un buen compañero y yo lo conseguí. No sólo en pista, somos buenos amigos. Creo que es lo que nos mantiene unidos y nos da títulos como este”, celebró Harri Heliovaara.

Patten y Heliovaara recibieron 508,895 dólares por la victoria en dobles del Australian Open, mientras que Jannik Sinner se quedó con 2.19 millones tras el título en singles.