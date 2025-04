Medidas arancelarias aumentaron a 60% la probabilidad de una recesión en Estados Unidos: J.P.Morgan

La imposición de aranceles a todo el mundo incrementó en 60% la probabilidad de que Estados Unidos caiga en una recesión, según estimaciones del banco global J.P. Morgan.

Hasta marzo, tenían la probabilidad en 40 por ciento.

Al interior de una nota dirigida a sus inversionistas, advirtieron que es altamente probable que el impacto de estos aranceles se amplifique con las represalias que aplicará el resto del mundo hacia los productos estadounidenses y por el impacto que tendrán en la cadena de suministro.

En la nota que titularon “There Will be blood/ Habrá sangre”, advirtieron que no realizarán cambios inmediatos en sus previsiones de crecimiento, pues esperarán a que se afiance la ejecución de los aranceles y la posible negociación.

Sin embargo matizaron que la ejecución de las medidas anunciadas tendrá un choque macroeconómico sustancial que no está incorporado en ninguna de sus previsiones.

Subrayaron que, de mantenerse sin cambio las medidas arancelarias, “llevarían a la economía estadounidense y posiblemente a la economía mundial, a una recesión”.

Flujos migratorios y políticas restrictivas

En el análisis, elaborado por el economista jefe de J.P. Morgan, Bruce Kasman, agregaron que un factor adicional de preocupación es la reducción de los flujos migratorios.

La ausencia de la mano de obra que representan podría imponer costos duraderos en la cadena de suministro que reducirán el crecimiento estadounidense de largo plazo.

NOTA EN DESARROLLO