Cima de ranking femenil adorna semifinales en Australia

Por el sólo hecho de ser semifinales de un Grand Slam, los últimos partidos del Australian Open 2025 son altamente atractivos. Sin embargo, tienen un ingrediente especial con la pelea por la cima del ranking mundial femenil.

Aryna Sabalenka es quien posee la posición de honor hasta el momento, pero Iga Swiatek podría arrebatársela el fin de semana, después de la ceremonia de premiación en Melbourne Park.

Ambas están instaladas en semifinales: Sabalenka enfrentará a Paula Badosa y Swiatek a Madison Keys. Lo interesante es que el liderato del ranking de la Asociación de Tenis Femenil (WTA, por su sigla en inglés) está en manos de la que logre ser campeona este sábado.

Ninguna habló del liderato previo a semifinales. Swiatek, que por muchos meses fue la líder antes de que Sabalenka la despojara a finales de octubre de 2024, prefiere enfocarse en la oportunidad de ganar su segundo Grand Slam en superficie dura. El único que tiene hasta ahora fue el US Open 2022.

“Hasta un momento de mi carrera no estaba profundizando tanto en los Grand Slams, sólo en Roland Garros. Ahora mismo estoy feliz por estar jugando bien aquí. El año pasado mi viaje terminó muy pronto, así que me siento más segura”.

La polaca ostenta cinco títulos de Grand Slam en su carrera, pero cuatro fueron sobre superficie de arcilla en Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024). De hecho, exceptuando el torneo francés y el US Open 2022, esta es apenas la segunda vez que está en semifinales de un major, pues la anterior fue precisamente en el Australian Open pero en 2022.

“Siempre he querido mejorar en el resto de superficies, sé que cada semana las condiciones son diferentes, que me espera una historia distinta. Este año he sentido que debía centrarme mucho en el trabajo, teniendo la misma mentalidad en los partidos y en los entrenamientos, simplemente pensando en mejorar punto a punto, lo cual parece que está funcionando”.

En caso de que la bielorrusa Aryna Sabalenka sea eliminada en semifinales por la española Paula Badosa, automáticamente Iga Swiatek retomará la cima de la clasificación de la WTA.

Pero Sabalenka no piensa en irse de Australia sin el trofeo, sobre todo, porque su principal sueño es convertirse en tricampeona de este Grand Slam. Más allá del ranking, es un hito que la pondría a la altura de tenistas icónicas como Martina Hingis y Martina Navratilova.

“Estoy feliz de haberme colocado en una situación en la que tengo la oportunidad de unirme a ese grupo de mujeres. Estar al lado de esos nombres es un sueño, reconozco que dentro de mi cabeza siempre estuvo esa idea, aunque mi enfoque principal es ir paso a paso”, comentó la bielorrusa.

Sabalenka ha enfrentado a Badosa en siete ocasiones dentro del WTA Tour y sólo ha perdido dos. La más reciente fue en la fase de grupos de las WTA Finals 2021, desde entonces son cinco triunfos seguidos, aunque el penúltimo, en el Abierto de Stuttgart 2024, fue por retiro por lesión de la española.

“Es una gran jugadora que ha pasado por muchas cosas. Ahora ha recuperado su mejor juego, así que estoy feliz de verla así, pero tengo que mantenerme agresiva, ponerla bajo mucha presión. Definitivamente será una gran batalla”.

Del otro lado el historial también favorece a Iga Swiatek sobre Madison Keys, pues la polaca ha ganado cuatro de sus cinco enfrentamientos profesionales. La única vez que la estadounidense ganó fue en octavos de final del Abierto de Cincinnati 2022.

“Sé que le gusta jugar con mucha intensidad y rápido, que utiliza bien sus armas, especialmente en pista dura. Necesitaré estar lista y proactiva, también en defensa. Son unas semifinales, sea cual sea tu rival significa que merece estar allí, así que siempre será difícil”, enfatizó Swiatek previo a su choque con Keys.

Sinner y Djokovic, favoritos en ATP

En la rama varonil (ATP), las semifinales ponen frente a frente a Jannik Sinner contra Ben Shelton y a Novak Djokovic contra Alexander Zverev.

A diferencia de la WTA, no habrá cambios en la cima del ranking de la ATP pase lo que pase en las semifinales y final del Australian Open 2025. El italiano Sinner se mantendrá en esa posición si logra el bicampeonato de este torneo (es campeón vigente) o se deja sorprender por el estadounidense Shelton.

La otra llave tiene una historia más profunda, ya que Alexander Zverev busca, por fin, romper con su tradición de no ganar un Grand Slam. El alemán está en su novena semifinal de esta categoría, pero sólo ha llegado a las finales del US Open 2020 y Roland Garros 2024. Ambas las perdió.

Su rival en semifinales es el experimentado Novak Djokovic, quien busca extender su legado como el máximo campeón del Australian Open. Actualmente tiene 10 trofeos en Melbourne, pero uno más también significaría romper el empate con Margaret Court como los ganadores más prolíficos en la historia de los Grand Slams, pues por ahora ambos tienen 24.

Djokovic llamó la atención internacional después de vencer a Carlos Alcaraz en cuartos de final hace unos días, pues pidió una pausa médica al cierre del primer set que cortó el ritmo ganador de Alcaraz. Algunos ex tenistas criticaron esa actuación de Novak.

“Mucha gente ha dudado de mí toda mi vida”, dijo el serbio ante los medios previo a las semifinales contra Zverev. “Conmigo, incluso, más por el sitio del que vengo y por otro millón más de razones. Esto no es algo que me desanime. Al contrario, me motiva a probar a los demás y a mí mismo que todavía puedo ganar en los grandes escenarios”.

Semifinales Australian Open 2025

Femenil (WTA)

Aryna Sabalenka (Bielorrusia) vs. Paula Badosa (España)

Iga Swiatek (Polonia) vs. Madison Keys (Estados Unidos)

Varonil (ATP)

Jannik Sinner (Italia) vs. Ben Shelton (Estados Unidos)

Alexander Zverev (Alemania) vs. Novak Djokovic (Serbia)