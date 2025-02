Sergio Ramos en Rayados sin pensar en el retiro

A sus casi 39 años (30 de marzo) con títulos que hablan del calibre de una carrera, un Mundial (España en 2010) y cuatro Champions League, Sergio Ramos no pretende hoy hablar del retiro. Acaba de tener su primera conferencia con Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero en un domingo de presentación de refuerzos.

Una de las preguntas inferidas apuntó sobre si esta etapa en México puede ser la última de su trayectoria.

“Nunca pensé en retirarme, he seguido trabajando días tras día con la motivación de que el tiempo iba a llegar. Físicamente estoy bien. Espero que dentro de dos o tres semanas pueda adaptarme a la dinámica de grupo para jugar lo antes posible”, dijo el defensa español en la sala de prensa, vestido con camisa azul marino de manga corta, que permitía ver sus tatuajes en ambos brazos.

Su último partido oficial fue el 26 de mayo del 2024 defendiendo al Sevilla en el derbi contra Barcelona. El equipo lo fichó por segunda vez en su carrera y lo ocupó por un año. Rayados podrá cortar la sequía. El protocolo de presentación incluyó un desfile de caballos y mensajes de bienvenida de Julen Lopetegui, Rafael Márquez y Jorge Valdano.

“No me esperaba este desfile de caballos”, dijo Ramos que ha comentado que es su animal favorito.

En Monterrey se encontrará a sus ex compañeros Sergio Canales (exjugador del Real Madrid), Óliver Torres y Ocampos (ex del Sevilla).

“He estado hablando con ellos y les doy las gracias por el recibimiento. He tenido ofertas de Europa, Estados Unidos y Arabia. Rayados me da ese equilibrio, con mucha ambición de crecer y con la opción de jugar competiciones nacionales e internacionales, como el Mundial de Clubes”.

El estadio fue visitado por 33,729 aficionados albiazules y los nuevos refuerzos dedicaron unas palabras en su presentación.

Encabezados por Ramos apareció Alfonso Alvarado, Nelson Deossa, Ricardo Chávez, Luis Reyes y Carlos Salcedo.

“Siempre me ha gustado que me defina la gente por lo que hago dentro del campo, me han dicho que aquí la actitud no es algo que se negocia, hay que dejar los huevos ahí dentro”, comentó la estrella.