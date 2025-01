River Plate reprobó a México en cierre sudamericano

México reprobó el último examen de su gira por Sudamérica. Perdió 2-0 en visita a River Plate de Argentina y, en general, fue dominado en otros aspectos en cancha.

El equipo argentino de futbol se creció ante más de 70,000 de sus aficionados en el estadio Monumental y concretó 68% de posesión contra la Selección Mexicana. Además, generó siete remates francos al arco y apenas uno en contra, lo que convirtió a Andrés Sánchez, portero del Atlético de San Luis, en una de las figuras.

El Tri venía de vencer 2-0 a Inter de Porto Alegre en Brasil, en su primer juego en la gira por Sudamérica. Eso empujó la confianza para un grupo de seleccionados novatos como Efraín Álvarez, Elías Montiel y el propio Andrés Sánchez, entre otros.

Sin embargo, River Plate dejó las cosas claras desde el minuto siete con un gol de Giuliano Galoppo, quien aprovechó un balón sin cortar desde tiro de esquina que quedó botando en el área mexicana. El estadio estalló a favor de los ‘Millonarios’.

Al minuto 33, el delantero colombiano Miguel Borja puso el 2-0 con un tiro potente desde más de 30 metros que se clavó en el ángulo superior derecho de Sánchez. La defensa colaboró con una tibia marca que le permitió recuperar un balón perdido de un compañero y disparar desde larga distancia.

México no tuvo reacción. A pesar de que su entrenador, Javier Aguirre, realizó seis cambios, las mayores opciones siguieron siendo para River Plate, que redondeó la fiesta tras el regreso de uno de sus entrenadores más laureados en últimos tiempos: Marcelo Gallardo.

El marcador en el estadio Monumental dejó triste a Javier Aguirre, pero satisfecho en cuanto a personalidad de los jugadores y la oportunidad de verlos para ampliar sus opciones en próximas convocatorias, según comentó él mismo en conferencia posterior al juego.

“Hoy nos ganaron bien, no competimos a la altura de ellos. Alguno (de los jugadores) sí irá (a otras convocatorias), porque dieron la cara y la personalidad no se muestra sólo gritando o dando patadas, sino animando al compañero con y sin la pelota. Hay gente valiosa aquí que nos amplían el mapa de jugadores para el futuro”.

Este fue el octavo partido de Javier Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana en tercera etapa, que inició en septiembre. El balance es de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, incluyendo la de River Plate.

Pero los últimos dos partidos tuvieron la peculiaridad de jugarse ante tribunas totalmente adversas, tanto en Brasil como en Argentina, algo que ‘El Vasco’ valoró.

“Todas las derrotas duelen, no me gusta perder. Ellos (River Plate) fueron superiores, hay que reconocerlo, no puedo defender lo indefendible, pero era lo que yo quería, exactamente: un ambiente en el que mis jugadores no se sintieran cómodos. Me voy con la sensación de que valió la pena la gira”.

De los 22 futbolistas que Aguirre convocó para la gira en Sudamérica, 14 recibieron la oportunidad de debutar en selección mayor entre ambos partidos. Contra River Plate lo hicieron Pedro Pedraza, Santiago Muñoz, Rivaldo Lozano, Andrés Sánchez, Gustavo Sánchez, Roberto Meraz y Jeremy Márquez.

Pese a eso, Aguirre es consciente de que pocos recibirán otras oportunidades en partidos oficiales, como en la Liga de Naciones de Concacaf (en marzo) o la Copa Oro (en junio), que serán exámenes definitivos para entrar en la nómina del Mundial 2026.

“Sí hay tres o cuatro (jugadores) que realmente merecen una oportunidad en las siguientes convocatorias, es difícil dar nombres para no afectar a los chicos para bien o para mal (…) El futbol no te perdona, hay que estar y permanentemente mejorar. Hoy vimos que a algunos no les alcanza, es la verdad. Pero, bueno, fue decisión mía haberlos traído y las conclusiones las saco en función a lo que vi”.

Según la Federación Mexicana de Futbol (FMF), está fue la cuarta derrota en la historia de la Selección Mexicana contra clubes argentinos; el registro se completa con dos empates y nueve triunfos, además de 33 goles a favor y 19 en contra.

Hasta ahora, no hay más partidos confirmados para México antes de volver a la competencia oficial el 20 de marzo contra Canadá, en las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf edición 2024-25 (a celebrarse en Los Ángeles).

Pero Aguirre enfatizó que ver a sus futbolistas en condiciones adversas hizo que valiera la pena viajar a Sudamérica en enero, algo inusual para el año calendario de la Selección Mexicana.

“Individualmente sí rescato ciertos jugadores que no se escondieron ni les pesó el ambiente. Colectivamente hay muy poquitas cosas. Habíamos entrenado tres veces, es muy difícil avanzar tan rápido con jugadores de distintos equipos, pero eso estaba presupuestado. Lo que sí logró es ver quién es quién a nivel individual en una situación como la de hoy”.