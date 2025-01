Selección Mexicana ‘infantil’ silencia Porto Alegre

A pesar de estar cargada de jóvenes nacidos en este siglo, varios de ellos debutantes, la Selección Mexicana triunfó como visitante en Brasil por marcador de 2-0 sobre el club Internacional de Porto Alegre.

Los goles cayeron en el primer tiempo gracias a Érik Lira (34’), mediocampista de Cruz Azul, y Jorge Ruvalcaba (45+1’), delantero de Pumas. Incluso, hubo más opciones para ensanchar el marcador por vía del propio Ruvalcaba y su compañero de equipo, Guillermo Martínez.

De acuerdo con estadísticas proporcionadas por la propia Selección Mexicana, este fue apenas su quinto triunfo contra clubes brasileños, no selecciones. El historial completo muestra 11 empates y 12 derrotas, además de 32 goles para México y 46 para sus rivales.

Curiosamente, el último partido que México había ganado como visitante ante un club sudamericano tuvo como autor de un gol a Javier Aguirre. Fue un 0-2 sobre Palmeiras en el estadio de Pacaembú en noviembre de 1984; el otro tanto fue de Tomás Boy.

Para el duelo contra Internacional, Javier Aguirre debutó a cinco futbolistas dentro del 11 inicial en el estadio Beira-Rio, que contó más de 45,000 asistentes la noche del jueves.

Los debutantes con el Tri mayor fueron: José Castillo (Chivas), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Ramón Juárez (América), Elías Montiel (Pachuca) y Jorge Ruvalcaba (Pumas). Después lo hicieron, entrando de cambio en el segundo tiempo: Santiago Muñoz (Santos), Raymundo Fulgencio (Tigres), Jeremy Márquez (Atlas), Roberto Meraz (Mazatlán) y Gilberto Mora (Tijuana).

“Los jugadores fueron humildes, sacrificados cuando no tenían la pelota y verticales cuando la tenían. Mostraron personalidad para enfrentar este tipo de rivales y se cumplió el objetivo. Más allá del juego de conjunto, que me sorprendió, vi jugadores muy comprometidos con su escudo. Además de todo ganamos, así que nos vamos satisfechos por un lado y contentos por el otro”, dijo Aguirre en la conferencia posterior al partido.

Jesús Gallardo, mundialista en 2018 y 2022 con más de 100 partidos en el Tri, portó la cinta de capitán. Otros de los elementos con experiencia en categoría mayor que tuvieron minutos fueron el portero Raúl Rangel, los volantes Érik Lira y Efraín Álvarez, así como el delantero Guillermo Martínez.

Los primeros minutos fueron controlados totalmente por Inter de Porto Alegre, equipo que está en pretemporada después de haber finalizado en quinto lugar del Brasileirao Serie A 2024 (primera división de Brasil).

Atacantes de experiencia como Enner Valencia, múltiple mundialista con Ecuador, y Rafael Santos Borré, seleccionado de Colombia, empezaron a mostrar sus habilidades contra la portería defendida por Raúl Rangel, pero sin encontrar certeza. Inter de Porto Alegre no escatimó en iniciar el partido con elementos titulares y de recorrido.

Pese a ello, mostró gran fragilidad en defensa. México tuvo al menos tres disparos francos contra el portero Anthoni derivados de pases a las espaldas que no estaban en fuera de lugar.

Las estadísticas finales reflejan que Inter tuvo mayor control de balón (63% de posesión), pero los disparos directos al arco rival fueron dominados por la Selección Mexicana con siete, más del doble de sus rivales, que fueron tres.

Inter de Porto Alegre venía de perder tres partidos en el cierre de temporada en Brasil: 2-3 ante Flamengo, 0-1 ante Botafogo y 0-3 ante Fortaleza. La cuarta caída fue por cortesía de la Selección Mexicana ‘infantil’, que incluso vio a un jugador de 16 años, Gilberto Mora, en acción.

“La verdad es que sí da gusto por ellos, porque son chicos que, no tengo empacho en decir, a lo mejor no eran la primera opción para estar aquí, saben su realidad y se comprometieron. Lo hicieron bastante bien, no sé si vale doble o no, pero sí refuerza el sentimiento de querer venir a selección”, subrayó Javier Aguirre.

“Ganamos gente que realmente me demostró tamaños y la gente de fuera tiene que no bajar el ritmo, que tienen que seguir en competencia. Ganamos todos, porque yo como entrenador, tengo una población mayor de posibilidades”.

La Selección Mexicana tendrá una segunda prueba en Sudamérica este martes 21 de enero, cuando visite a River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Después de eso no hay partidos programados para el equipo de Javier Aguirre hasta la Fecha FIFA de marzo, cuando se enfrente a Canadá por las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf, que será ya un partido de categoría oficial.