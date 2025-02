Santiago González asoma fecha de retiro tras caer en Acapulco

Acapulco, Gro.- México tuvo un día inusual durante la jornada de cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) 2025.

Esto se debe a que hubo cuatro representantes del tenis nacional en disputa por un boleto a cuartos de final: Santiago González, Miguel Reyes-Varela y Hans Hach en la rama de dobles, además de Rodrigo Pacheco en singles.

González era el que lucía más fuerte para instalarse en semifinales, pues en dos ocasiones llegó a ser finalista en Acapulco (2015 y 2024), además de que cerró la temporada 2023 como top 10 del mundo y participó en las ATP Finals.

Sin embargo, fue el primero en caer durante la jornada de este jueves en la Arena GNP Seguros de Mundo Imperial. Junto a su compañero, el austriaco Lucas Miedler, perdieron en dos sets (3-6, 4-6) ante la dupla del alemán Constantin Frantzen y el también austriaco Alexander Erler.

“La verdad que (estoy) triste por no haber podido avanzar hoy, pero ellos estuvieron mejores que nosotros. Nos sobrepasaron, le pegaron fuerte a la pelota y nada, estamos tristes, pero volveremos”, mencionó González en zona mixta.

Fue ahí cuando se abrió para dar detalles de su plan de retiro, tomando en cuenta que tiene 42 años y ha sido tenista profesional desde 2001.

“Todavía hay Santi para unos años más y ahora toca apoyar a los mexicanos”, empezó para luego profundizar: “Quiero jugar por lo menos dos temporadas completas más y después veremos. A lo mejor en 2027 acá (en Acapulco) puede ser que sea mi último Abierto como profesional”.

El veracruzano ha disputado 23 ediciones del AMT. Debutó en la temporada 2001 y se ha mantenido de manera ininterrumpida desde la edición 2004, siendo su máximo alcance las finales de 2015 y 2024, en las que se quedó a un triunfo de ser campeón.

Deja un récord general de 18 triunfos y 23 derrotas en la rama de dobles del AMT, además de 1 triunfo y 6 derrotas en singles. En cuanto a premio económico, acumula 211,520 dólares en toda su trayectoria en Acapulco, según el sitio oficial de ATP.

“Este torneo me dejó mucho, como siempre. Mucha alegría de haber jugado un Abierto Mexicano más, los dos partidos que jugué tuvieron bastante gente apoyándome y eso es un sentimiento muy padre que se lleva en el corazón. El próximo año lo volveremos a intentar”.

Santiago González alcanzó la cúspide de su carrera en 2023, cuando participó en las ATP Finals, el torneo al que sólo califican las mejores ocho parejas del mundo de esa temporada. Enriqueció ese año con la obtención de cinco títulos, siendo los más destacados los de los Masters de Miami y París.

En total, ha jugado 40 finales de dobles en el ATP Tour y apenas una de ellas fue a nivel Grand Slam. Fue en Roland Garros 2017, aunque perdió junto al estadounidense Donald Young contra Michael Venus (Nueva Zelanda) y Ryan Harrison (Estados Unidos).

Esa deuda sigue en su mente: “Sin duda, sigo con muchas ganas y hambre de seguir mejorando, de algún día ganar un Grand Slam, de algún día ganar acá (en Acapulco). Estar viajando con mi familia también me motiva porque mi hijo está jugando tenis y que vea lo que he hecho y lo que él puede llegar a hacer en un futuro me motiva para seguir”.

González ha disputado siete torneos ATP en lo que va de 2025, todos junto al austriaco Lucas Miedler. Su máximo alcance fueron los cuartos de final del Abierto 250 de Hong Kong en enero y del 500 de Acapulco en febrero.

No está calificado para el cuadro de Indian Wells, que será el primer Masters 1000 de la temporada, pero mantiene objetivos firmes en el ranking.

“Mantenerme dentro de los 50 mejores, tratar de ir participando en los mejores torneos, en los Grand Slams, y tratar de ganar torneos, que es lo más importante. Ahora vuelvo a casa a los entrenamientos, el siguiente torneo estaré enfocado en recuperar el ranking que he tenido. Ojalá que tenga un buen año”.