Rommel Pacheco: mejor infraestructura y alto rendimiento; Conade sin corrupción

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a Rommel Pacheco como nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) el ex clavadista mencionó dos ejes de trabajo: llevar a México a su máximo histórico de medallas olímpicas y combatir la corrupción en el deporte.

Este tema abre la entrevista que Rommel concedió a El Economista en su oficina de Conade en Tlalpan, CDMX, después de un mes de reuniones con titulares del deporte en el país, atletas, la World Aquatics, etcétera. En el lenguaje de beisbol: tocando base.

_ ¿Por qué mencionaste a Sheinbaum esos ejes de trabajo entre tantos diferentes temas que atender?

“Primero porque tuve la oportunidad de estar en el deporte durante 28 años. Conozco desde cómo inicia un deportista, su proceso, las asociaciones, las federaciones, el COM, las becas, todas las aristas. Estuve en la Cámara de Diputados en la Comisión del Deporte y ahora me designan este trabajo y escojo esos dos ejes porque como deportista no me quedé ajeno a las problemáticas, como la falta de apoyo, de voz y voto o que un deportista no tenga con quién ampararse si tuviera alguna controversia”.

Rommel propone cambiar la manera de pedir presupuesto al gobierno, es decir, que lo etiquetado a Conade se determine por un porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) y no en una cifra exacta.

“¿Metas del presupuesto? mucho más de lo que me encantaría obtener. Es imposible decir la cifra adecuada por que cómo activar a 130 millones de mexicanos desde el deporte social y que algunos lleguen al alto rendimiento ¿cuánto cuesta una medalla? (...) El presupuesto del deporte no en función de una cifra sino de un porcentaje del PIB . Si aumenta el crecimiento del país, entonces, aumentará el presupuesto”.

Rommel amplía respecto a cómo operan otros países. El porcentaje que destinan naciones que están en los primeros lugares de Juegos Olímpicos, como Estados Unidos que invierte el 0.05% del PIB, Canadá el 0.04%, China el 0.06% y México que invierte el 0.0009 % del PIB “por eso no hay una correlación del lugar de México en el PIB mundial, que es entre el 12 y 15% y en el tablero de medallas en Olímpicos, estamos muy abajo”.

Para este 2025 la Comisión recibirá 2,633 millones de pesos. Su antecesora Ana Gabriela Guevara defendía que hizo mucho con el menor presupuesto de la historia, que era un 25% menos de lo que era el sexenio pasado y antepasado.

_ ¿Cómo abrazar a todos los proyectos de Conade cuando la percepción ha sido que no alcanza el presupuesto?

“Creo que todas las Secretarías deberían tener más presupuesto, entre más recursos, más actividades, campamentos y fogueo. El deporte hay que verlo como una inversión, es importante que las estrategias sí vayan de la mano con la iniciativa privada y las fundaciones”.