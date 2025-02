Rodrigo Pacheco salta más de 100 puestos en ranking tras odisea en Acapulco

Acapulco, Gro.- Rodrigo Pacheco fue la gran sorpresa del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) 2025. El nacido en Yucatán hace 19 años avanzó hasta cuartos de final y con ello revivió varias estadísticas del tenis de México en el ATP Tour.

Sin embargo, a la odisea de Pacheco se le acabó la tinta para escribir otro capítulo en semifinales. Fue superado contundentemente por el español Alejandro Davidovich Fokina, ex finalista del Masters de Montecarlo (2022), por parciales de 6-2, 6-2 en menos de 70 minutos.

“Él es un jugador mejor que yo, el ranking lo dice todo. Voy aprendiendo, me quedo muy emocionado con esta gran experiencia que tuve”, expresó Pacheco en conferencia posterior al partido, que tuvo a miles de aficionados a su favor.

Justamente en el tema del ranking fue donde Pacheco logró una mayor recompensa. Llegó a Acapulco como el número 356 del mundo y estaría saltando al puesto 232 a partir de la siguientes semana, según el cálculo del sitio especializado Live Tennis.

Pacheco inauguró su historia de éxito en el AMT 2025 al derrotar al australiano Aleksandar Vukic en primera ronda, recordando que por tercer año consecutivo entró al cuadro principal de singles del torneo por invitación (wildcard).

Fue un partido que duró más de tres horas y se definió de manera dramática en tiebreak. Fue uno de los episodios más emocionantes del torneo, conglomerando a cerca de 3,000 espectadores en el Grandstand de la Arena GNP Seguros.

“Ha sido la mejor semana de toda mi vida. Fueron muchas emociones durante muy poco tiempo y sé que eso me pudo haber jugado en contra porque no estoy acostumbrado a algo tan grande, como ver a un estadio entero gritando mi nombre”.

En segunda ronda, el mexicano contó con dosis de suerte para ganar, ya que su rival, el noruego Casper Ruud (top 5 del mundo en la actualidad) se dio de baja antes de saltar a la cancha debido a una ola de molestias estomacales que también tumbó a Tommy Paul y Holger Rune.

Eso permitió que Pacheco fuera el primer mexicano en instalarse en cuartos de final de singles de un torneo del ATP Tour (excluyendo los de nivel Challenger) desde 1998, cuando Alejandro Hernández también lo consiguió dentro del AMT.

Los aficionados de Acapulco se ilusionaron con la noticia y abarrotaron más del 50% de la Arena GNP (con capacidad máxima para 12,000 espectadores) para apoyar a Rodrigo Pacheco en su cruce contra el español Alejandro Davidovic, ranking 48 del mundo, en cuartos de final.

Aunque el resultado no fue el esperado para Pacheco, la afición mexicana encontró un nuevo ídolo deportivo en una disciplina que, al menos en la rama de singles varonil, no ha tenido una figura desde hace más de una década.

“Hoy sentí eso un poco. No sé si es bueno o malo, cuando leí todas las noticias de lo que había logrado, llegas a la cancha y te sientes diferente (sic). Un francés, italianos o españoles están muy acostumbrados, pero cuando vez que eres el primer mexicano en años que logra algo así, te asustas. Te pega diferente, porque tanto yo como la gente no está acostumbrada a estas circunstancias y puede que esperen mucho de ti, lo cual es motivación pero también en el momento a veces lo confunden a esperar de que ganes o que compitas. Hoy me tocó aprender de esto”.

Lo que sí es un hecho es que después de esta semana en Acapulco, Rodrigo Pacheco debutará entre los mejores 250 tenistas del mundo. Acumuló 98 puntos y actualizaría su ranking al 232, que sería el mejor de su carrera en ATP, a reserva de lo que puedan hacer algunos otros tenistas cercanos a ese número.

“Conforme vaya pasando el tiempo y más partidos voy a ir mejorando. Dentro de todo, competí muy bien. Ahora me viene toda la gira de Challengers en México y buscaré hacer buenos resultados para ver si tengo la suerte de entrar a Roland Garros en la clasificación. Tengo que defender puntos, hacer algunos más y con eso creo que tendré oportunidad”.

Rodrigo Pacheco cumplirá 20 años este 25 de abril y actualmente es entrenado por Alain Lemaitre. A su corta edad, ha representado a México en tres ediciones de Copa Davis (2023, 2024 y 2025) y ya puede presumir un par de victorias en ATP.

Antes de iniciar el AMT 2025 ya era el mejor rankeado de México en singles a nivel mundial y gracias a su destacada actuación reforzará esa posición.

México contó con cuatro representantes en esta edición del AMT, pues además de Rodrigo Pacheco, en dobles estuvieron Santiago González, Miguel Reyes y Hans Hach. Reyes es el único que logró instalarse en semifinales, junto a su compañero Sriram Balaji (India). Este viernes buscarán el pase a la final contra la cuarta dupla mejor sembrada, formada por los franceses Fabien Reboul y Sadio Doumbia.