Real Madrid abre con triunfo su trigésima Champions

Real Madrid abrió con triunfo su trigésima participación en la UEFA Champions League, luego de superar por 2-1 a Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.

Este 16 de septiembre, festivo en México, marcó el inicio de la edición 2025-26 de la Champions. Real Madrid fue uno de los protagonistas de la jornada y cumplió con una victoria cimentada en dos goles de Kylian Mbappé, a pesar de la expulsión del capitán, Dani Carvajal.

De acuerdo con datos de UEFA, esta es la participación 30 de Real Madrid en la competencia bajo el nombre de Champions League, recordando que antes de 1992 se llamaba Copa Europea. Está empatado con Barcelona en esa marca.

Los merengues son los máximos ganadores en la historia del torneo con 15 títulos. Por ello, inician cada edición dentro de los principales candidatos.

Kylian Mbappé asumió ese legado y cobró de manera eficiente dos penales para remontar al Olympique de Marsella y darle el triunfo a Real Madrid, ya que Timothy Weah había adelantado al equipo francés al minuto 22.

Pero una falta sobre Rodrygo Goes permitió el empate de Mbappé al 28’. Ya en el segundo tiempo, Dani Carvajal dejó al Real Madrid en inferioridad numérica tras golpear al portero rival, Gerónimo Rulli. El árbitro lo expulsó después de revisar en el VAR.

Faltaban 18 minutos para concluir el tiempo regular y el 1-1 apuntaba a que Marsella intentaría irse con todo por la victoria. Sin embargo, una mano del defensa CJ Egan-Riley provocó otro penal a favor del Real Madrid. De nueva cuenta, Mbappé venció a Rulli.

No hubo mayores emociones después. Real Madrid inició con triunfo la búsqueda de su décimo sexto título de Champions, pese a jugar más de 20 minutos con un hombre menos.

“Son tres puntos muy importantes”, exaltó el entrenador merengue, Xabi Alonso. “En la segunda parte estábamos empujando, no con tantas ocasiones, pero tenía la sensación de que estábamos trabajando el partido hasta que se nos complicó con la roja a Carvajal. Sacamos espíritu de Champions en el Bernabéu y, por ello, el triunfo”.

Por otra parte, Kylian Mbappé llegó a 50 goles con la playera de Real Madrid, la cual empezó a vestir en verano de 2024.

El francés es el segundo jugador más rápido en alcanzar esa cifra. Lo hizo en 64 partidos, sólo superado por el portugués Cristiano Ronaldo, quien lo consiguió en 54.

Además, Mbappé empató al alemán Thomas Müller como sexto máximo anotador en la historia de la Champions, llegando a un total de 57. Sigue detrás de Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (105), Karim Benzema (90) y Raúl González (71).

“Me siento muy bien, no pienso en ser el líder, pienso en ser yo y ayudar a mis compañeros. El liderazgo y demás son cosas que vienen de manera natural. Hay jugadores más jóvenes que yo y espero ayudar a sacar la mejor versión de todos”, mencionó Mbappé después del triunfo.

En otras cifras destacadas de este partido, Real Madrid se convirtió en el primer equipo en llegar a 200 triunfos en el formato Champions League (desde fase de grupos hasta finales) con registro exacto de 700 anotaciones.

También extendió su marca perfecta sobre Olympique de Marsella a cinco triunfos desde su primer enfrentamiento, en la temporada 2003-04.

Resultados destacados

En el arranque de la Champions también destacó el empate 4-4 entre Juventus y Borussia Dortmund, sobre todo porque el equipo alemán ganaba por dos de diferencia al minuto 90.

Dusan Vlahovic y Lloyd Kelly anotaron en tiempo de compensación (90+4 y 90+6, respectivamente) para recuperar un punto como local para el equipo italiano, que el fin de semana también venció de manera cardiaca a Inter de Milán por 4-3 en Serie A.

Por otra parte, el debutante Union Saint-Gilloise, vigente campeón de Bélgica, consiguió su primera victoria en el torneo por 1-3 en la cancha de PSV Eindhoven.

Union Saint-Gilloise es uno de los cuatro equipos debutantes de Champions que tiene esta edición y resalta porque, hasta 2020, jugaba en segunda división de Bélgica. Ahora consiguió su primera victoria en el máximo torneo de clubes de Europa.

La Jornada 1 continuará este miércoles con otros partidos interesantes como PSG ante Atalanta, Liverpool ante Atlético de Madrid y Bayern Múnich ante Chelsea.