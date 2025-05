Con polémica, América y Tuzos cierran la ida 0-0

En Pachuca, los locales se salvaron de que el arbitraje no les condenó con una tarjeta roja.

Gracias a una revisión del VAR conservaron a sus 11 jugadores y no hubo penalti en contra.

El juego de ida quedó marcado por polémica arbitral.

El silbante Jesús López Valle sacó la tarjeta roja para el guardameta del Pachuca, Carlos Moreno, quien interfirió en la carrera del delantero Henry Martín por el centro de la cancha. El yucateco cayó al césped y empezó la protesta grupal por el penalti. La jugada se revisó desde el VAR y se canceló la expulsión del portero de Tuzos, al determinarse fuera de lugar de Henry.

Esto ocurrió en el primer tiempo del juego.

Pachuca se salvó de no jugar con 10 hombres y dejar al América más territorio. Pero este escenario quedó en el imaginario.

“Me parece roja clara. Del arbitraje, no se los especialistas, a mí me parece roja clara y molesta un poco en un partido decisivo como este. No soy especialista y quiero darme un día para analizar, para pensar, para no equivocarme”, dijo el entrenador André Jardine postpartido.

Los Tuzos no aprovecharon una oportunidad de Salomón Rondón, que tiene una cuenta de 9 goles en lo que va del torneo. El venezolano remató a portería, pero Luis Ángel Malagón rechazó a tiro de esquina. El equipo hidalguense tampoco aprovechó que Alejandro Zendejas, uno de los mejores ejes de ataque del América, fue ubicado por el carril izquierdo, posición que no es su hábitat y por lo mismo, no mostró su mejor versión.

El entrenador de los Tuzos, Guillermo Almada apoyó la decisión del árbitro de no expulsar a su jugador.

“El América no se puede quejar del arbitraje, por favor (…) El partido fue cerrado, apretado y quizá no pudimos tener el futbol que hubiéramos querido, pero van 90 minutos y vamos 0-0, no cambiamos el estilo, vamos a intentar ganar, no nos deja buenas sensaciones el juego, pero vamos con la misma valentía y a tratar de ganar el partido”.

Falta el juego de vuelta, este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, y cualquier empate le favorecerá al América por mejor posición en la tabla.