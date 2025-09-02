Sabalenka pasa a semifinales del US Open tras retiro de Vondrousova por lesión

La vigente campeona del US Open, Aryna Sabalenka, pasó directamente el martes a las semifinales del torneo después de que Marketa Vondrousova se viera obligada a retirarse de su enfrentamiento en cuartos de final debido a una lesión, informaron los organizadores.

Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, había impresionado en Nueva York con sus victorias sobre la séptima cabeza de serie, Jasmine Paolini, y la novena, Elena Rybakina.

Pero las lesiones volvieron a frenar a la jugadora de 26 años, que ha sufrido largas temporadas fuera de las canchas en los últimos años. Era una de las tres checas que alcanzaron los cuartos de final en Flushing Meadows.

La primera cabeza de serie, Sabalenka, se enfrentará ahora a la estadounidense Jessica Pegula en la instancia de las cuatro mejores, en una reedición de la final del año pasado.

Pegula alcanzó el martes su segunda semifinal consecutiva con una contundente victoria por 6-3 y 6-3 sobre Barbora Krejcikova, dos veces campeona de torneos del Grand Slam.

La estadounidense, cuarta cabeza de serie, tuvo una pésima racha antes del último gran torneo del año, pero su suerte dio un giro en Nueva York, donde aún no ha perdido ningún set y conectó 17 golpes ganadores para vencer a la checa.

Krejcikova se recuperó de las lesiones sufridas a principios de año y salvó ocho puntos de partido en una emocionante cuarta ronda para alcanzar los cuartos de final, pero se quedó sin fuerzas ante la subcampeona de 2024.

"Me siento muy cómoda", dijo Pegula. "Es una locura (...) Hace 10 años nunca pensé que sería buena en esto (y que llegaría a las fases finales de un Grand Slam), pero supongo que lo soy".

Krejcikova falló un golpe por encima de la cabeza en el segundo juego y se la vio frotándose los ojos repetidamente mientras trataba de lidiar con el cansancio tras dos agotadores partidos consecutivos de tres sets, cediendo su servicio con una doble falta.

Pegula envió un revés a la red en el séptimo juego, pero Krejcikova devolvió inmediatamente la ventaja a la estadounidense al ceder de nuevo su servicio.

Pegula rompió el saque de la checa con un revés ganador en la línea en el primer juego del segundo set.

Krejcikova, que jugaba sus primeros cuartos de final del Abierto de Estados Unidos en cuatro años, parecía abocada a una rápida derrota al quedarse atrás por 4-1 con Pegula asegurándose el doble break tras los continuos errores de su rival checa.

A pesar de que Krejcikova dio señales de vida al recuperar uno de los quiebres en el sexto juego, el esfuerzo solo retrasó lo inevitable.

Dos dobles faltas en un nuevo juego coronaron el mal día para Krejcikova, mientras una radiante Pegula celebraba los vítores del público del estadio Arthur Ashe tras la abultada victoria.