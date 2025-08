Osmar Olvera descifra la debilidad de los chinos

Osmar Olvera en el Mundial de Singapur 2025 es la estampa de un cambio de época en el dominio internacional de los clavados. Con la medalla de oro y las cuatro platas de Osmar se anunció el fin de una hegemonía en el podio que perteneció a los chinos durante los últimos 20 años. Sobre todo, la presea dorada en el trampolín 3 metros individual, lo puso entre dos clavadistas chinos que se quedaron con la plata y el bronce. Para China si no es oro, no sabe igual.

Osmar fue reconocido junto a la china Chen Yiwen, como el mejor clavadista masculino del Campeonato Mundial en Singapur. Ambos recibieron como regalo pinturas del artista visual contemporáneo Werner Bronkhorst. Osmar logró este reconocimiento por sus cuatro medallas: el oro en la prueba individual del trampolín 3m y las tres platas (equipo mixto, trampolín 3 metros sincronizados y trampolín individual 1m).

A los 21 años de edad, ya sabe qué se debe hacer para retar la reputación de excelencia de los chinos. Los ha observado ser invencibles gran parte de su vida y ahora, en Singapur comprobó que “no son robots”, tienen debilidades. Un mes después de los Olímpicos de París 2024, Osmar respondió en entrevista con El Economista ¿Cuáles son las debilidades de los clavadistas chinos?

“Cuando estás muy cerca de ellos no aguantan la presión. Están acostumbrados a la presión en sus competencias nacionales, pero no a sentir que otro país esté muy pegado a ellos o que les estén ganando, eso no lo aguantan. Se ha demostrado, no lo digo solo porque sí, cuando sienten la presión y otros clavadistas están cerca, suelen fallar, es lo que buscaremos en cada competencia. La cultura que tienen los clavadistas chinos, viene desde pequeños. Han entrenado muy fuerte. Las bases y la técnica la saben al 100% por eso, son los mejores en clavados. Su cultura es ganadora busca la excelencia y estar en los mejores lugares. No son robots. Si no quedan en primer lugar, los regañan, los ponen a entrenar más, entonces, no son invencibles, son de carne y hueso como nosotros”.

Osmar da siempre crédito a su entrenadora Ma Jin, que también fue clavadista en China y conoce el ambiente competitivo de ese país. Empezó a construir su legado en México desde el 2003 y en los Juegos de París 2024 sumó a su amplio palmarés como entrenadora, la medalla de plata y bronce (con Osmar y Juan Manuel Celaya). Por su parte, China barrió con todas las medallas de oro en clavados, algo histórico, pero ahora, los resultados en Singapur 2025 da para confiar que el oro olímpico puede ser para un mexicano.

“Entre México y China hay muchas cosas diferentes. Los chinos trabajan mucho de mañana a noche y tienen a mucha gente al servicio del equipo. Los atletas desde niños tienen el apoyo. Para los chinos es necesaria la medalla de oro, porque la plata significa perder. Le he comentado a Osmar y Juan Manuel Celaya que hasta el último momento se debe competir por la medalla”, dijo Ma Jin a este medio.

------------------------------------

8 medallas en Mundiales de Clavados:

Fukuoka 2023:

Plata en trampolín de 1m.

Plata en trampolín de 3m.

Doha 2024:

Oro en trampolín de 1m.

Bronce en trampolín de 3m.

Singapur 2025: