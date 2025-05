Necaxa va por su último chance; Tigres apela a su experiencia

En el estadio Victoria, los Rayos no pudieron dejar una ventaja que demostrara la larga espera sin jugar una liguilla desde hace seis años. El Tigre se fue vivo dejando un empate a cero.

El equipo hidrocálido necesita ganar el juego de Vuelta el domingo en el Volcán para avanzar a la semifinal del Clausura 2025, mientras que, a los felinos solo les bastará un empate. El 1 de marzo pasado fue la última vez que se enfrentaron ambos equipos en Monterrey, los felinos ganaron 2-1.

Necaxa cerró la temporada regular como el segundo equipo más goleador (36) después de Toluca (41), pero esto tiene que quedar demostrado también en la liguilla.

La portería de Nahuel Guzmán fue impenetrable en la ida de cuartos que se recordará por cumplir 500 partidos con el club, pero al mismo tiempo, fue villano en Aguascalientes, donde reapareció el grito homofóbico en sus despejes. La molestia del público se desató por la polémica debido a una supuesta mano en el área de Ozziel Herrera durante el tiempo de compensación, que el árbitro no decretó.

“Me gustaría denunciar públicamente el tema del grito. Esto no se puede más. Creo que se tiene que poner el reglamento sobre la mesa y poner la personalidad con la gente que toma decisiones y medidas de verdad. Es por un protocolo que han inventado y han decidido que sea así. A mí no me lastimas, pero sí que lastima al fútbol mexicano“, concluyó el histórico portero del club auriazul”, dijo Nahuel.

A Necaxa le corresponde en Monterrey presentar la versión de su mejor momento. Terminó con su mejor cantidad de puntos en un torneo desde hace 8 temporadas. En el Apertura 2016, Necaxa sumó 43 puntos, su mejor marca en un torneo regular desde su regreso a la Primera División en 2016.

“El Volcán es una plaza caliente y es importante que el equipo arbitral que designen tenga capacidad de abstraerse de ese clima y pueda hacerlo lo más imparcial posible”, dijo el estratega Nicolás Larcamón.

El último título de Tigres fue en el Clausura 2023 y ahora Guido Pizarro en su debut como entrenador quiere confirmar su lugar.

Los felinos mostraron fortaleza con los desbordes de Diego Lainez y Marcelo Flores. El delantero argentino Nicolás Ibañez estuvo bajo observación para saber si era candidato al protocolo de conmociones. El auxiliar de Pizarro habría confirmado a medios locales que sí contarán con él en la vuelta.

“Necaxa hizo las cosas bien, con Larcamón que desde que llegó el club creció mucho, es un técnico con idea clara, nos conocemos ya de acá pero tampoco ponernos abajo del Necaxa, tratar de ver lo que hicimos bien nosotros y será un juego difícil como lo son todos en liguilla, Necaxa es un rival difícil, tiene grandes jugadores y esperamos estar a la altura, será un juego bravo, tranquilos y son series largas que tenemos que saber jugarla, tenemos experiencia y jerarquías para manejar este tipo de partidos”, dijo el mediocampista argentino Juan Brunetta.

