Necaxa ofrece segunda oportunidad a Fernando Gago en Liga MX

Ocho meses después de dejar tirado el proyecto de Chivas, el argentino Fernando Gago está de regreso en Liga MX como nuevo director técnico de Necaxa.

“Vengo a trabajar, trato de sumar en lo que pueda dar y en lo que pueda generarle al club. Agradecer la posibilidad que me dieron en Necaxa de dirigir otra vez un equipo en México”, mencionó el nacido en Buenos Aires hace 39 años.

Los Rayos presentaron a Gago este 12 de junio, a un mes de iniciar su temporada visitando al actual campeón, Toluca, en el estadio Nemesio Diez en la jornada 1 del torneo Apertura 2025.

Será el quinto equipo del argentino en su carrera como entrenador, después de Aldosivi, Racing y Boca Juniors en su país, además de Chivas en México. Hasta el momento tiene dos títulos en su palmarés: el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional con Racing en 2022.

En México dirigió 38 partidos con Chivas entre el Clausura 2024 y la mitad del Apertura 2024, dejando un 54.3% de efectividad de triunfo, una eliminación en semifinales de Liga MX pero, sobre todo, una fuerte polémica por su salida.

Gago dirigió hasta la jornada 11 del Apertura 2024, dejando a Chivas en noveno lugar y con una dolorosa derrota de 2-3 como local ante Atlas, su acérrimo rival regional (Clásico Tapatío). Unas horas antes de dicho partido, había negado acercamientos de Boca Juniors y aseguró que se quedaría en Guadalajara.

Días después, el 10 de octubre, Chivas hizo oficial la salida del entrenador tras el pago de su cláusula de rescisión (estimada entre 1.8 y 2 millones de dólares). Su próxima parada sí fue Boca Juniors, el equipo donde nació como futbolista.

Ese contexto es el que llamó la atención en su regreso a Liga MX con Necaxa, donde firmó por dos años con opción a renovar por uno más.

“Me tomo el atrevimiento de aclarar una situación para ya dejarla clara y que no lo volvamos a hablar. El día que me fui de Chivas, el que me quiera creer me va a creer y el que no me quiera creer, no me va a creer. Yo recibí un llamado el día martes y el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato”, explicó Gago en su presentación con Necaxa.

“La cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir, esa fue la realidad, esa fue la verdad (…) No trato de mentir, hay cosas que se dijeron que no fueron ciertas y la ambición mía es trabajar”.

Con Boca Juniors tampoco vivió su mejor temporada como entrenador. Dirigió 30 partidos con balance de 17 triunfos, seis empates y siete derrotas, pero lo que culminó su gestión fue la eliminación apenas en segunda fase preliminar de Copa Libertadores ante Alianza Lima de Perú por 5-4 en penales.

El 29 de abril de este año, los Xeneizes hicieron oficial el cese de Gago, perdiendo la oportunidad de dirigir al equipo en la primera edición del Mundial de Clubes con 32 participantes este verano, cuyos rivales de grupos habrían sido Bayern Múnich, Benfica y Auckland City.

Con todo eso encima, Fernando Gago tendrá otro fuerte reto a partir del Apertura 2025 con Necaxa, ya que deberá mantener el nivel deportivo que dejó Nicolás Larcamón.

Con Larcamón, los Rayos calificaron a su primera Liguilla desde 2019 y estuvieron a segundos de eliminar a Tigres por un boleto a semifinales del Clausura 2025.

También potenciaron a una larga lista de futbolistas que saltaron rápidamente al radar de otras instituciones, como José Paradela, Agustín Palavecino y el goleador Diber Cambindo. Esa consistencia está en juego con el nuevo entrenador.

Pero el director deportivo de los Rayos, José Hanan, demostró plena confianza en Fernando Gago y desechó la polémica de su salida de Chivas.

“En Necaxa no nos basamos en chismes, ni en cosas que no pasaron aquí porque lo que nos compete es lo que le convenga a la institución y Fernando conoce la liga, tiene un perfil similar a lo que veníamos haciendo (…) No teníamos contemplada la salida del técnico, pero teníamos que estar preparados para seguir con el modelo de juego y Gago era el número uno en la lista”.

Como jugador, Gago destacó en clubes como Real Madrid, Roma y Valencia, además de ser seleccionado mayor de Argentina por 10 años (2007-2017).

Su llegada, por otra parte, hace todavía más sólida la partida de Nicolás Larcamón a Cruz Azul, que se anunciaría en próximos días luego del aval que dio el presidente de dicho club, Víctor Velázquez, en declaraciones recientes.