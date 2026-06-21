Uruguay no despierta y se jugará la vida ante España en el Mundial 2026

El dos veces campeón de la Copa del Mundo (1930 y 1950), Uruguay, no despierta en la edición Norteamérica 2026 y sigue sin ganar después de dos partidos.

Empezó empatando 1-1 ante Arabia Saudita y su más reciente actuación finalizó 2-2 ante Cabo Verde, quienes aparentemente eran los rivales más fáciles del Grupo H, en el que también está España.

Si bien Uruguay momentáneamente está en el segundo lugar del grupo con dos puntos, tiene los mismos que Cabo Verde y apenas uno más que Arabia Saudita. España es el líder con cuatro, luego de vencer a los asiáticos por 4-0.

La tensión está al rojo vivo en Uruguay por este poco margen y a falta de un partido para cerrar la fase de grupos. Siendo una de las selecciones más respetadas de Sudamérica, aún no logra encontrar eficacia ofensiva ni dureza defensiva.

Empezó perdiendo con Cabo Verde al minuto 21 tras un tiro libre de Kevin Pina en el que los jugadores de la barrera, Federico Viñas y Maximiliano Araújo, se abrieron como si se tratara de dos amateurs. El lance del portero, Fernando Muslera, fue imposible ante tal calamidad.

La Garra Charrúa logró remontar en el cierre del primer tiempo con anotaciones del propio Araújo (44’) y de Agustín Canobbio (45+6). Parecía que la calma del equipo dirigido por Marcelo Bielsa regresaba, pero no ocurrió así.

Al 61’, Mathías Olivera regaló un saque de banda en zona de seguridad que tomó fuera de área al portero Muslera. Hélio Varela aprovechó para robar el balón y disparar contra una portería totalmente abierta. Decretó el 2-2.

“Cuando defendimos bien, el partido nos permitió adelantarnos. Cuando perdimos el control, esa ventaja se redujo. El factor decisivo en el resultado fue que bajamos la intensidad y eso no debió haber sucedido”, reflexionó Bielsa.

Uruguay ya vivió un escenario similar en la Copa del Mundo 2022. Empezó con empate 0-0 ante Corea del Sur y luego perdió 0-2 ante Portugal. Aunque venció 2-0 a Ghana en la última jornada, no le alcanzó para avanzar a ronda de eliminación directa.

En 2026 la situación aún no está perdida, pero Uruguay necesita la victoria contra España en la tercera jornada para asegurar matemáticamente el pase a dieciseisavos de final.

“Debemos confiar en nosotros. No sólo en este partido, sino que debemos hacer nuestro juego. Debemos jugar con la cabeza, confiar en nosotros y hacer nuestro juego porque tenemos que ganar”, expresó Agustín Canobbio respecto al duelo contra los españoles, que será el viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara, en México.

Uruguay superó la fase de grupos en tres Mundiales consecutivos: de Sudáfrica 2010 hasta Rusia 2018. Su caída se dio en Qatar 2022 y está en riesgo de repetirla en 2026.

Historia para África

Por el contrario, Cabo Verde hizo historia al conseguir su primer gol en Copas del Mundo. Kevin Pina fue el responsable tras el tiro a balón parado en el que la barrera uruguaya se abrió.

Esta es la primera participación del archipiélago africano en la Copa del Mundo y ya había obtenido un punto al empatar con España en la jornada inicial, aunque fue con marcador 0-0.

“Quiero felicitar al equipo y a toda nuestra gente por la forma en que jugamos, con el corazón. Terminamos el partido con muchas dificultades, con varios jugadores sufriendo calambres. Pero nuestro equipo fue valiente en todo momento, siempre buscando la victoria, y eso nos llena de alegría”, declaró el entrenador de Cabo Verde, Bubista.

“Confiamos en todos nuestros jugadores. Siempre hacemos cambios y nuestro equipo sigue afrontando los partidos con ganas de ganar y con buena organización. Tenemos que estar satisfechos con lo que conseguimos hoy”.

Cabo Verde cerrará la fase de grupos también el 26 de junio contra Arabia Saudita, en el Estadio Houston. En caso de ganar, los africanos se meterían a la pelea directa para avanzar a dieciseisavos de final.