Mundial de Futbol 2026: ¿De qué está hecho el trofeo de la Copa del Mundo?

El sueño de cualquier niño o adulto que patea un balón en la calle, en los llanos, en la escuela o en los campos, pesa 6 kilos 755 gramos. Y se llama Trofeo de Campeones de la Copa Mundial de la FIFA.

Ese trofeo que todos podemos ver, pero pocos pueden tocar, es de casi siete kilos, mide 37.6 centímetros de altura y tiene un diámetro de 11.2 centímetros.

La joya más preciada de cualquier jugador de soccer o futbol en el mundo tiene el peso de los anhelos de toda una nación que desea que el capitán de 11 guerreros que están en la cancha, en una final de Copa del Mundo, tome el preciado trofeo y le plante un gran beso por primera vez al amor de su vida.

Pocos son los que lo han logrado, para ser exactos, solo 22 capitanes de diversas selecciones como la de Argentina y Brasil, que lo han realizado más de una vez, pueden decir eso.

Grandes figuras como Carlos Alberto, en 1970, de Brasil, lo hizo, Diego Maradona en 1986, los dos capitanes levantaron la gloria en la capital de México en el llamado Estadio Azteca.

Lothar Matthaus, de Alemania, en 190, Iker Casillas de España lo hizo en el 2010 y Lionel Messi de Argentina lo hizo hace cuatro años.

El trofeo fue diseñado por Silvio Gazzaniga en 1974. Su diseño representa a dos figuras humanas entrelazadas que sostienen el planeta Tierra, con acabados que alternan entre superficies pulidas y texturas más orgánicas.

La mítica joya parece estar destinado a ser tocado solo “por la mano de dios” o por aquellos que logran la gloria.

Muchos se toman fotos con el trofeo, pero pocos son los privilegiados que lo pueden tocar. El acceso a la copa está controlado por la FIFA. Solo los integrantes de la selección que gana la Copa del mundo pueden posar sus huellas en ese pedazo de gloria. Hay otros privilegiados como los jefes de Estado que también pueden sentir el peso de la gloria futbolera.

Infográfico EE

Una copa, dos destinos

El trofeo que se observa en la premiación tiene un recorrido particular. El trofeo que cargan los jugadores es de oro macizo con las características de altura y peso descritos. Al término de la justa deportiva regresa a Zúrich en Suiza.

Una réplica de ese trofeo, que es una aleación de cobre y zinc, bañada en oro y con el nombre del país ganador, es entregado a la federación de futbol del país. Esa es la que conserva la federación correspondiente, como en los casos recientes de Argentina (2022) y Francia (2018). Ambas versiones son elaboradas por la firma italiana Bertoni, especializada en orfebrería deportiva.

La edición de 2026 marcará un punto de inflexión en la historia del torneo. Participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

México alcanzará un registro inédito al convertirse en la primera nación en albergar tres Copas del Mundo, tras 1970 y 1986, aunque la final se llevará a cabo en New Jersey Stadium, ante más de 86,000 personas.

El trofeo volverá a ser el punto final de ese recorrido. Durante unos segundos, quedará en manos del campeón y condensará el esfuerzo de años. Más allá de su composición, sigue representando el objetivo máximo de todo aquel que toca un balón desde su niñez.