Monterrey atestigua quinto título de Diana Shnaider

Con el Cerro de la Silla como testigo, la tenista rusa Diana Shnaider celebró el quinto título de su carrera en el WTA Tour, luego de ganar el Abierto de Monterrey 2025.

Después de dos horas con 11 minutos, Shnaider venció a su compatriota, Ekaterina Alexandrova, para quedarse con el trofeo de singles en el Club Sonoma. Ganó el primer set por 6-3, perdió el segundo por 4-6 y se repuso con 6-4 en el definitivo.

“El ambiente fue increíble. Fue un placer jugar aquí y mostrar un tenis de alta calidad (…) Muchas gracias, Monterrey, ¡nos vemos el año que viene!”, celebró la nueva campeona del Abierto GNP Seguros, como se le conoce a este torneo por razones de patrocinio.

Shnaider tiene 21 años y llegó a cinco títulos de singles en WTA. El primero fue en febrero de 2024, en un WTA 250 en Tailandia. En junio de esa misma temporada ganó su primer WTA 500 en Bad Homburg, Alemania. Luego vinieron un par de títulos más en categoría 250 (Hungría y Hong Kong en 2024) y finalmente el 500 de Monterrey.

Su trayectoria también es destacada en la modalidad de dobles. En verano de 2024 se adjudicó la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de París junto a Mirra Andreeva; con ella misma, ganó el WTA 500 de Brisbane y el WTA 1000 de Miami en 2025.

Desde abril de este año, su entrenadora es la ex tenista rusa Dinara Safina, quien llegó a ser líder del ranking mundial en 2009 y conquistó 12 títulos, además de ser campeona en el Australian Open (2009) y Roland Garros (2008 y 2009).

Ella la acompañó en el norte de México para derrotar a Kamila Rakhimova, Elise Mertens, Alycia Parks y Ekaterina Alexandrova en el camino al título.

Diana Shnaider llegó a Monterrey como tercera mejor sembrada, luego de ser la número 17 en el ranking mundial. Después del título ascendió un puesto (16) y recibió 164,000 dólares de premio económico; la subcampeona, Alexandrova, percibió 101,000 dólares.

El torneo tuvo como mejor sembrada a la estadounidense Emma Navarro, que llegó desde el ranking 11 del mundo. También contó con cuatro ex campeonas: Anastasia Pavlyuchenkova, Leylah Fernández, Donna Vekic y Linda Noskova, quien había ganado en 2024.

Noskova fue la ex campeona que llegó más lejos, al ser eliminada en cuartos de final por Ekaterina Alexandrova, quien era la segunda mejor sembrada.

Sin embargo, fue Diana Shnaider la que logró imponer condiciones en la cancha dura del Club Sonoma, que vio la repartición de 1,064,510 dólares en cuanto a la bolsa total de premios por parte de la directiva, encabezada por Hernán Garza Echavarría.

Por otra parte, Shnaider se convirtió en la segunda rusa en levantar el título de singles en los 17 años de recorrido del Abierto de Monterrey. La primera fue Anastasia Pavlyuchenkova, quien mantiene el honor de ser la más ganadora del torneo (cuatro títulos: 2010, 2011, 2013 y 2017).

Después de unas horas de descanso, el siguiente reto de la campeona del Abierto GNP Seguros 2025 es el US Open. El martes tiene programado su partido de primera ronda contra la alemana Laura Siegemund. Se encuentra en el cuadrante ocho, cuya mejor sembrada es Iga Swiatek.

Campeonas de dobles

Por otra parte, la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez se quedaron con el título de dobles del Abierto de Monterrey, superando en sets corridos (6-2, 6-0) a la china Guo Hanyu y la rusa Alexandra Panova.

Bucsa y Melichar-Martinez recibieron 54,300 dólares de premio, mientras que Hanyu y Panova se quedaron con 33,000. En total, 16 duplas estuvieron en competencia.

La española llegó a siete títulos de dobles en el WTA Tour, aunque el primero junto a la estadounidense. Esta última, por su parte, acumula ahora 16 trofeos de dobles (sin incluir mixtos).

Cristina Bucsa es la cuarta tenista originaria de España en levantar el título de dobles del Abierto de Monterrey, después de Anabel Medina, Arantxa Parra (juntas en 2016) y Sara Sorribes (junto a la británica Naomi Brady en 2018).

Del otro lado, Nicole Melichar-Martinez es la séptima estadounidense en conquistar esta categoría. El año pasado las campeonas fueron la china Guo Hanyu (subcampeona en 2025) y la rumana Monica Niculescu.