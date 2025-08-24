Cruz Azul extiende invicto al abollar corona de Toluca

Cruz Azul abolló la corona del actual campeón de la Liga MX, Toluca, para extender su racha invicta en el torneo Apertura 2025 a seis partidos.

Un cabezazo de Luka Romero al minuto 78 fue suficiente para que la Máquina impusiera condiciones en CU, ante 22,687 espectadores. El defensa Jesús Orozco Chiquete fue quien dio la asistencia, después de un trazo de más de 30 metros que destacó por su precisión.

“Sin duda, fue un partido de esos que fijas en el calendario, te toca el último campeón y que es un equipo que se ha sostenido. La manera en que conseguimos el triunfo creo que es un excelente regalo al gran trabajo que vienen haciendo los jugadores. No sólo me quedo con los puntos y la racha, sino con la expresión futbolística de todo el partido”, reflexionó el entrenador de la Máquina, Nicolás Larcamón.

Cruz Azul y América fueron los únicos equipos que llegaron invictos a la Jornada 6 del Apertura 2025, que se disputó este fin de semana. Si las Águilas pierden el domingo ante Atlas, la Máquina mantendrá esa etiqueta en solitario.

Además, este triunfo del equipo de Larcamón sobre el de Antonio Mohamed deja a Cruz Azul, momentáneamente, en el subliderato de la tabla general con 14 puntos y diferencia de goles de +6, sólo detrás de Monterrey, que llegó a 15 (también con diferencia de +6) después de golear 3-0 a Necaxa un poco más temprano este mismo sábado.

Esto es un colchón de oxígeno para Larcamón, quien todavía no logra adueñarse del 100% del cariño de la afición cementera. De hecho, cuando el sonido local mencionó su nombre en las alineaciones, fue abucheado por un sector.

“En lo interno siempre supimos que el trabajo se venía realizando de muy buena manera, que el grupo estaba muy mentalizado en la tendencia de los últimos torneos y quizás algunas situaciones opacaron un poco los momentos, que pudieron hacer dudar a algún otro hincha, pero es importante sostenerse en ese momento”, agregó Larcamón.

El ex entrenador de Necaxa, León y Puebla viene de ser eliminado en primera ronda de Leagues Cup con una escandalosa derrota por 0-7 contra Seattle Sounders. Sin embargo, acumula tres victorias consecutivas en Liga MX que ayudan a su anhelo de reivindicarse.

Del otro lado, Toluca llegó a tres partidos seguidos sin triunfo: empató 1-1 con Pumas en la Jornada 5 del Apertura 2025, perdió 5-6 en penales contra Orlando City en cuartos de final de Leagues Cup y ahora cayó ante Cruz Azul por la mínima diferencia.

A diferencia de su inicio de torneo, en el que se mantuvieron por cuatro jornadas anotando al menos dos goles, ahora apenas anotaron uno en 270 minutos, incluyendo los partidos ante Pumas, Orlando City y Cruz Azul.

“Seguramente tenemos que buscar otros modismos, más que nada en la parte ofensiva. Creo que hemos perdido un poco de frescura, pero es una verdad, tenemos que seguir buscando formas porque los rivales nos toman la medida, así que es trabajo del cuerpo técnico buscar más herramientas para el equipo”, diagnosticó Antonio Mohamed.

Los Diablos se mantendrán en zona de Liguilla directa al menos por una jornada más, pero su desempeño en CU evidenció desconcentración y falta de confianza tanto a nivel individual como colectivo, registrando menos de tres disparos al arco.

“Esperemos que después de la Fecha FIFA podamos recuperar a toda la gente y tener la misma dinámica del torneo pasado. Igual estamos en la parte de arriba, no es tan dramático, sabíamos que podíamos tener lesiones y jugadores cansados, lo platicamos con la gente de pantalón largo”, concluyó el técnico cuatro veces campeón de Liga MX.

En la Jornada 7, Toluca visitará a Atlético de San Luis, intentando volver a la vereda del triunfo. Cruz Azul, por su parte, visitará a Chivas. Después vendrá un fin de semana de descanso por la primera Fecha FIFA de la temporada 2025-26.