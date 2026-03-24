MLB 2026: confirmar o desechar dinastía de Dodgers

La oferta del beisbol en 2026 no da tregua. Después de un primer trimestre con Serie del Caribe, Clásico Mundial (WBC) y Baseball Champions League (BCL), este 25 de marzo regresa Grandes Ligas (MLB) con un equipo acaparando los mayores reflectores: Los Ángeles Dodgers.

Con Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y compañía, los Dodgers saltarán al diamante con la misión de convertirse en apenas el quinto equipo en la historia de MLB en conquistar al menos tres títulos consecutivos de Serie Mundial.

Los únicos casos, hasta ahora, son los Yankees tetracampeones entre 1936 y 1939; ellos mismos con un pentacampeonato entre 1949 y 1953; los Athletics tricampeones entre 1972 y 1974; además de, otra vez, los Yankees tricampeones entre 1998 y 2000.

Es decir, los Dodgers de 2026 tienen la tarea de convertirse en apenas el tercer equipo en lograr la hazaña del tricampeonato.

“Su pro es la gran nómina que tienen al estar plagados de estrellas. Sus contras es que son un róster que empieza a envejecer, las lesiones de pítchers y el tema de que, creo, Ohtani debe olvidarse de ser lanzador y dedicarse a batear, que es donde más ayuda al equipo”, opina para El Economista, Alfonso Lanzagorta, cotitular del programa ‘Pelotero a la bola’ en Canal Once y con casi tres décadas de experiencia en medios.

Fortalezas y cambios

En la casa de apuestas Doolittle, comparte el especialista, los Dodgers son favoritos con 98% de posibilidades de acceder a playoffs y alrededor del 28% para repetir como campeones de Serie Mundial.

Allí, en 2024 se impusieron a Yankees por 4-1 y en 2025 sufrieron hasta el séptimo partido para vencer a Blue Jays.

Sin embargo, su poderío se refleja en 12 de los últimos 13 títulos posibles en la División Oeste de la Liga Nacional (NL). Además, acumulan cinco participaciones en Serie Mundial desde la llegada del mánager Dave Roberts hace exactamente una década.

“Roberts es un tipo que se ha pulido mucho tácticamente y que, se ve, en los últimos dos años mandó la sabermetría al carajo (…) Lo que siempre ha tenido es que sabe manejar, así como Joe Torre con los Yankees cuando fueron dinastía o como Bruce Bochy con los Giants, un animalero de egos muy fuerte. (Dodgers) es una casa club muy complicada de manejar y eso nunca se le ha roto. En eso, creo, es el mejor mánager de MLB”, describe Lanzagorta.

Los Dodgers perdieron a su vicepresidente de operaciones, Josh Byrnes, de cara a 2026 (partió a Colorado Rockies como gerente general). También vino el retiro del pítcher Clayton Kershaw, quien ganó tres Series Mundiales en la organización (2020, 2024 y 2025).

Por el contrario, ficharon a Kyle Tucker y Edwin Díaz, entre sus movimientos más destacados. Al mismo tiempo, cuentan en su plantel con elementos de calidad como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Teoscar Hernández y demás.

Dinero inteligente

Los Dodgers tienen la nómina más alta de la temporada 2026 con 395.8 millones de dólares, dejando en segundo puesto a los Mets con 367.9 y en tercero a los Yankees con 325.4.

Sin embargo, el dinero no rinde frutos por sí solo. Ahí es donde aparecen las virtudes de Dave Roberts y el gerente general, Brandon Gomes, quien llegó a la institución también en 2016 y poco a poco ha ido escalando en el organigrama.

“Es un tipo que, por lo menos, jugó y conoce la filosofía de la organización. Se unió a los Dodgers como coordinador de pitcheo, luego lo promovieron a director de desarrollo de jugadores, asistente del gerente general, gerente general y claramente se ven diferencias. Le tocó sufrir mucho la sabermetría en carne propia con Rays, que es uno de los equipos que más confía en eso, pero ha marcado diferencia al soltarle un poco la rienda a (Dave) Roberts en cuanto al departamento de estadísticas. Sí tiene la nómina más cara, pero eso lo dice el dueño”, recalca el entrevistado.

“Los Dodgers ya no son aquellos de Brooklyn, un equipo en quiebra. Ahora son un imperio que supera a billetazos, incluso, a los Yankees desde hace muchos años (…) Pero creo que la mano de Gomes fue determinante al dejar que el mánager sea él mismo. La manera de dirigir de Roberts es diferente, entonces, también hay que darle mérito al de pantalón largo y a Roberts, que está mostrando lo táctico que es y no el que creíamos que era. Hay gente grande en los Dodgers y mucho dinero, aunque no digo que estén comprando la grandeza”.

El especialista pone como candidatos a impedir el tricampeonato de los Dodgers a los siguientes equipos: Mariners, Yankees, Blue Jays, Phillies, Cubs y Padres. Además, etiqueta como ‘caballos negros’ a Tigers, Red Sox, Braves, Brewers y Orioles.

La temporada 2026 de MLB comenzará con un solo partido este miércoles, entre Giants y Yankees en el Oracle Park de San Francisco. Los Dodgers debutarán un día después, en Los Ángeles, ante Arizona Diamondbacks.

Este será un año clave en MLB, ya que el 1 de diciembre expira el Acuerdo Laboral Colectivo (CBA) y entrará un periodo de negociaciones entre jugadores y dueños, sobre todo, encauzadas al tope salarial.