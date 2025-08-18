México sumó 10 medallas en World Games Chengdu 2025

En los deportes que no tienen reflector olímpico, México también tiene calibre de podio.

En el medallero de Chengdu, la delegación mexicana tuvo cosecha de oro con Laura Burgos (muaythai), Anahí Álvarez (duatlón), Alejandra Becerra (tiro con arco) y la selección femenil de flag football.

Las medallas de plata fueron logradas por el kickboxer Héctor Solorio Bustos (Point Fighting) Paola Longoria (raquetbol), Andrea Becerra y Sebastián García (tiro con arco). Las preseas de bronce fueron de Valentina Letelier (patinaje de velocidad), Eduardo Portillo (raquetbol), Manuel Cisneros y José Moreno (Para-Jiujitsu).

Para el kickboxing, es la tercera presea de la disciplina en este certamen multideportivo. En los últimos años, este deporte ha figurado en los Juegos Mundiales. Este año llegó a China con tres seleccionados: José Raúl Campuzano Castillo, Mónica Vanessa Sánchez Trejo y Solorio Bustos, éste último segundo lugar en -84 kg, junto con Ricardo Martínez como entrenador nacional y Fernando Grandos León, presidente de la Federación Nacional de Kickboxing (FENAKIB) & WAKO México.

“Después de participar por tercera ocasión en los World Games Chengdu 2025 (…) ha sido un honor representar al deporte nacional y al kickboxing mexicano en esta justa, en la que por tercera ocasión tenemos resultados positivos dándole a nuestro país una medalla de plata. Haber logrado esta meta, objetivo, es motivo de honor y orgullo. Esperamos que el kickboxing mexicano siga creciendo y contando con el apoyo de la Conade”, indicó Granados.

Así, Solorio se suma al selecto grupo de kickboxers mexicanos que ya fueron medallistas en The World Games.

“Es importante mencionar que en el 2017 logramos medalla de plata en la disciplina de K1 con Melissa Martínez (en Breslavia, Polonia), y el 2022 alcanzamos medalla de oro en K1 con David Martínez en Birmingham, Alabama, EU) y esta ocasión medalla de plata en Point Fighting con Héctor Solorio en China”, detalló el presidente de la FENAKIB.

Los tres seleccionados nacionales continuarán preparándose para el resto de la temporada con torneos como el Campeonato Mundial en Abu Dabi, en noviembre, el Campeonato Nacional en Nuevo León en octubre, entre otros torneos nacionales e internacionales.

Los próximos World Games (Juegos Mundiales) serán en el año 2029 en Karlsruhe, Alemania.

"Será más pequeño, pero increíblemente personal. Para evitar malentendidos: pequeño no significa pequeño en absoluto. Dentro de cuatro años, más de 30 deportes volverán a estar en el programa. Alrededor de 5,000 atletas de más de 100 países aspirarán al oro en los Juegos Mundiales”, dijo en la ceremonia de clausura en China, el alcalde de Karlsruhe, Dr. Frank Mentrup.

Los deportes que se presentarán se decidirán por la Junta Ejecutiva de la IWGA, que evaluará la edición del 2025. El siguiente paso será invitar a las Federaciones Internacionales (FI) de la IWGA a solicitar su participación en 2029. Los organizadores locales también podrán proponer deportes adicionales que sean especialmente populares en Alemania. También se incluirán los deportes paralímpicos, y el COI tiene la opción de recomendar deportes.

En total, el programa definitivo se anunciará en 2027, a partir de entonces, las FI comenzarán sus sistemas de clasificación. A diferencia de los Juegos Olímpicos, son las propias federaciones las que deciden quién competirá en los Juegos Mundiales.