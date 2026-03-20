México contra Estados Unidos en cuartos de final de CONCACAF

Un nuevo capítulo de la rivalidad futbolística entre México y Estados Unidos se vivirá en los cuartos de final de la edición 2026 de la Copa de Campeones de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF).

De manera totalmente pareja, cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la MLS lograron calificar a esta instancia y se enfrentarán entre sí.

Tigres fue el último en obtener boleto tras derrotar 5-4 global a Cincinnati FC de manera agónica. El equipo de Nuevo León concretó la hazaña con un gol de su capitán, Fernando Gorriarán, al minuto 90+9 en el partido de vuelta, haciendo estallar ‘El Volcán’ (estadio Universitario).

Cincinnati FC había sacado una importante ventaja en su casa, en el partido de ida, por 3-0. Sin embargo, perdía por ese mismo marcador a los 46 minutos de la vuelta. En ese momento, la serie se acercaba a los tiempos extras.

Tigres logró remontar el global al 49’ con dobletes de Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre y Ozziel Herrera en ‘El Volcán’, pero un inesperado gol de Kevin Denkey al 65’ le daba, de nueva cuenta, el pase a Cincinnati FC por el criterio de anotaciones de visitante.

Tuvo que venir esa agónica anotación de Gorriarán para sellar la serie en favor de Tigres, que apenas el año pasado llegó hasta semifinales en Concachampions.

Con esto se completó el cuadro de mexicanos en cuartos de final: Tigres, después de eliminar a Cincinnati FC; Toluca, que hizo lo propio (6-3) ante San Diego FC; América, que venció (2-1) a Philadelphia Union; y Cruz Azul, el único que enfrentó a otro equipo de Liga MX en octavos (venció 4-3 a Monterrey).

De acuerdo con el cruce preestablecido, los equipos de la Liga MX no se enfrentarían entre sí en cuartos de final. Es por ello que sus rivales serán de la MLS, luego de que estos superaron a clubes de otras naciones (Jamaica y Canadá).

Los cuartos de final se disputarán en las siguientes fechas: del 7 al 9 de abril para los partidos de ida y del 14 al 16 de abril para los de vuelta.

Tigres enfrentará a Seattle Sounders, abriendo en ‘El Volcán’ y cerrando en el One Spokane Stadium, recordando que el criterio para definir qué equipo juega la vuelta como local son las victorias y diferencia de goles obtenidas en la serie de octavos de final.

El actual bicampeón de la Liga MX, Toluca, abrirá sus cuartos de final ante Los Ángeles Galaxy en el estadio Nemesio Diez, para después corresponder la visita en el Dignity Health Sports Park.

América y Cruz Azul, por su parte, abrirán las series ante Nashville y Los Ángeles FC, respectivamente, en Estados Unidos. Las vueltas serán en México.

En caso de que los equipos mexicanos avancen, Toluca se enfrentaría a Cruz Azul en semifinales y América a Tigres. La última edición que tuvo una final completamente entre clubes de Liga MX fue en 2021, entre América y Monterrey.

La Copa de Campeones de la CONCACAF otorga un premio de 5 millones de dólares al campeón y también un boleto al renovado Mundial de Clubes de la FIFA, en el que participan 32 equipos de todas las confederaciones del planeta.

Cruz Azul ya tiene asegurado su boleto al Mundial de Clubes 2029, mientras que los ganadores de CONCACAF en 2026, 2027 y 2028 también participarán.

CUARTOS DE FINAL CONCACHAMPIONS 2026