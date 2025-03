LNBP: negocio aún perfectible después de 25 años

La Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) atraviesa un momento especial. Este 2025 celebra un cuarto de siglo de existencia y los festejos incluyen nuevos patrocinadores y tareas en el tema de negocio.

“Voy a pedirles que me disculpen si en algún momento me detengo por la emoción”, mencionó Sergio Ganem Velázquez, presidente de la LNBP, durante la conferencia de presentación de la temporada 2025, que también mostró cambio de logotipo.

A pesar de su emotividad, enfatizó el perfil comercial que tiene la LNBP a 25 años de su creación: “Esta es la liga que siempre va a ver cómo apoyar a sus socios, patrocinadores y afición. Esta sigue siendo la liga del que puede, no del que quiere, porque esto se transformó de una pasión a un negocio y compromiso social con México”.

Según sus cifras, la LNBP llegó a 100 millones de espectadores en 2024 a través de 51 plataformas de transmisión. El 76% de esos espectadores consumen la liga por vías digitales.

En cuestión comercial, la conferencia sirvió para la presentación de Voit como nuevo patrocinador de balones y merchandising, en reemplazo de Molten. El contrato es por cuatro años y con visión a extender “a muchos más”, comentó Carlos Elizondo, director general de Voit, a El Economista.

También presentaron a Caja Popular Mexicana, completando una lista de cinco “aliados estratégicos”, como los nombra la LNBP, junto a Caliente.mx, que tiene el naming de la liga desde la temporada pasada, Grupo Financiero Valúe y Punto CHG.

“El hecho de tener nuevos aliados estratégicos y los que ya teníamos es un parámetro muy importante para saber que el trabajo lo están viendo otras personas y que se están involucrando cada vez más al proyecto”, señaló a este diario, Alonso Izaguirre, comisionado general de la LNBP.

“En este momento los cinco aliados son los que están. Tenemos más en puerta, los estamos trabajando y si los cerramos los anunciaremos próximamente. No tenemos un número ideal en cuanto a aliados, ese debe ser infinito, porque entre más se sumen a este proyecto, nos da oportunidad de seguir maniobrando para hacer mejores cosas”.

Izaguirre define al negocio de la LNBP como “muy productivo” después de 25 años. Asegura que caminan sobre números negros, aunque “cada equipo maneja su propia economía”.

Sergio Ganem abre el futuro de dicho negocio a tres rubros en específico que aspiran a mejorar: taquilla, patrocinadores y plazas, para llegar al “número mágico” de 20 equipos en 2028, cuando finalizará su gestión como presidente y el consejo directivo designará a su sucesor.

_¿Cuáles son las áreas de oportunidad de negocio después de 25 años?

“Primero, el precio de los boletos. Seguimos subsidiando mucho el espectáculo, pero no lo hemos querido elevar porque, como estamos comprometidos socialmente con el pueblo de México, queremos que cualquier persona tenga capacidad de acceder a los partidos. La otra es la parte comercial. Creo que hoy la liga ya tiene un valor muy fuerte y poco a poco, a través de la incursión de marcas como las que tenemos, ya están dándole el lugar que merece y pagándole lo que merece, comercialmente hablando. La tercera sería el tema de membresías, la permanencia de equipos para llegar a 20, que es mi número ideal, y que la liga tenga esa estructura firme. Esos serían los tres principales retos”.

La LNBP ha batallado para tener un número fijo de participantes. Únicamente en las últimas cuatro temporadas la cifra ha oscilado entre 10, 13, 16 y 14, que serán los elegidos para 2025 tras las bajas de Lobos Plateados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y Halcones Rojos de Veracruz.

En total, son más de 50 los que han tenido participación en al menos una temporada dentro de los 25 años del circuito, lo que refuerza esa inestabilidad.

“Para nadie es ajeno el momento en el que estamos transitando en el país y no me quiero enfocar a la parte política, sino a la económica. Siempre he dicho que esta liga es para el que puede, no para el que quiere. Este año están participando los que pueden, los que tienen las condiciones económicas y de infraestructura para cumplir con lo que la liga requiere para un óptimo nivel de competencia”, refirió Ganem.

“Hay muchos empresarios que estamos esperando a ver qué pasa. Llevamos desde enero con vaivenes importantes, cambios de gobierno en muchas plazas y una turbulencia en cuanto a la certidumbre financiera de nuestro país y continente por motivo de cambios políticos de México, Estados Unidos y Canadá. Como prácticamente vamos con proyecciones económicas, este año estamos con los que tienen plena seguridad de que van a poder cumplir con todos los requisitos”.

Al respecto, este diario cuestionó al comisionado de LNBP sobre qué opción se puede trabajar de manera independiente a los temas políticos de México y el mundo.

“Que la iniciativa privada se siga involucrando, que crean en este proyecto como lo creen en otros deportes. Creo que hemos trabajado lo suficiente, hemos roto ciertos obstáculos y paradigmas del deporte profesional. Definitivamente necesitamos que la iniciativa privada se involucre cada vez más”, respondió.

Otras áreas que la LNBP busca robustecer en el corto y mediano plazo son la internacionalización y transmisiones. Los directivos destacaron que “una cadena muy preponderante” se sumará a la difusión televisiva durante la temporada 2025 y que siguen teniendo en mente la idea de recibir a un equipo que juegue fuera de México.

Calendario listo

En cuanto a lo que se refiere estrictamente a la temporada 2025, la LNBP anunció que la rama femenil jugará del 2 de mayo al 2 de julio, mientras que la varonil iniciará inmediatamente después, el 3 de julio, y terminá el 14 de noviembre.

La LNBP Femenil contará con ocho equipos: Adelitas de Chihuahua, El Calor de Cancún, Astros de Jalisco, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Fuerza Regia, Freseras de Irapuato, Abejas de León y Panteras de Aguascalientes.

En 2024 participaron nueve equipos y en 2023 fueron 11. No obstante, la directiva señaló que a partir del año entrante analizarán nuevas plazas alrededor de la república aunque no tengan equipo varonil.

Los playoffs femeniles se jugarán del 10 de junio al 2 de julio, con Fuerza Regia intentando defender su campeonato de 2024. Cabe destacar que este año los ocho equipos ya tienen garantizado su puesto en postemporada por decisión de la liga, por lo que la fase regular sólo servirá para ver quiénes tendrán ventaja de localía.

La rama varonil, con Diablos Rojos del México como campeón defensor, programó playoffs del 2 de octubre al 14 de noviembre, incluyendo el formato Play-In. Del puesto 1 al 4 de la tabla avanzarán directamente a semifinales de zona y del 5 al 12 jugarán repechaje.

Los 14 equipos participantes son: Abejas de León, Astros de Jalisco, Correcaminos UAT, Diablos Rojos del México, Dorados de Chihuahua, El Calor de Cancún, Freseros de Irapuato, Fuerza Regia, Mineros de Zacatecas, Panteras de Aguascalientes, Plateros de Fresnillo, Santos del Potosí, Soles de Mexicali y Halcones de Xalapa.