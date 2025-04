Liga MX, desdeñada como industria a un año del Mundial

La Liga MX fue desdeñada como industria a un año de que México sea coanfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA junto a Estados Unidos y Canadá.

Los directivos españoles Miguel Ángel Gil (consejero delegado del Atlético de Madrid y Atlético de San Luis) y Javier Tebas (presidente de LaLiga) fueron los principales personajes en cuestionar la organización del futbol mexicano durante sus ponencias en el primer día de actividades del Sports Summit Latinoamérica 2025, en el Centro Banamex.

“El futbol mexicano no existe como industria. No existe como tal, son una serie de clubes patrocinados por marcas muy grandes, pero no existe una estructura potente que genere ingresos a los clubes”, declaró Gil Marín en la ponencia ‘Reiniciar el Juego: claves para una nueva era del futbol mexicano’.

El Sports Summit vive su primera edición en Latinoamérica entre el 23 y 24 de abril en la Ciudad de México, con más de 20 foros en los que participan diversas figuras del deporte como atletas, directivos y líderes de los medios.

En el primer día ocurrieron las ponencias de Javier Tebas y Miguel Gil. El presidente de LaLiga estuvo solo, pero el consejero del Atlético de Madrid estuvo acompañado de los presidentes de Xolos de Tijuana y Tigres, Jorgealberto Hank y Mauricio Culebro, respectivamente.

“Si México tuviera una mejor organización, sería la quinta o sexta mejor liga del mundo”, comentó Tebas cuando se le cuestionó sobre la oportunidad que representa la organización del Mundial 2026 para Norteamérica.

“El Mundial en estos tres países, sobre todo en Estados Unidos, que está trabajando mucho el futbol profesional. Por otra parte, México, para mí, es muy pasional”.

LaLiga tiene una estrategia para reforzar su presencia en Norteamérica en próximos años, especialmente en Estados Unidos, donde hay una base potencial de aficionados de 300 millones, aunque las prioridades son otro tipo de competencias de arraigo nacional.

Análisis profundo

Gil Marín, por su parte, profundizó en varios temas durante su intervención, incluso mostrando láminas de datos de crecimiento económico en ligas europeas como ejercicio de comparación con lo que podría ocurrir en México.

“Primero hay que independizar la liga de la federación (FMF), que nos haga ingresar más a través de una mejor gestión de los derechos para poder invertir más en jugadores. A nivel de selección también, a medida que ingresas, más inviertes para tener más talento. Hay que fomentar la liga bajo el paraguas de una organización independiente de la federación”.

Los directivos de Atlético de San Luis, Tijuana y Tigres coincidieron en el proceso que debe seguir el futbol mexicano para mejorar su estructura: separar a la Liga MX de la Federación Mexicana de Futbol, centralizar la venta de derechos de transmisión de los equipos y, entonces sí, buscar un fondo de inversión que pueda impulsar la economía.

“La centralización (de derechos) va a permitir una liga más competitiva (…) Si la competición la hacemos rica entre los 18 equipos y no en los 14 de ahora, porque no tiene sentido la multipropiedad, el futbol mexicano va a dar un salto inmenso, porque hay 180 millones de aficionados. México, sin duda, podría ser la cuarta liga del mundo. Es increíble la capacidad de crecimiento que tiene este país”, insistió Miguel Gil.

Los directivos pusieron sobre la mesa tres temas que han generado polémica en el entorno del futbol mexicano en los últimos años: la eliminación del descenso, la multipropiedad y el rechazo a un fondo de inversión estimado en 1,250 millones de dólares.

Sobre el fondo, Jorgealberto Hank mencionó: “En el camino hubo muchas cosas que lo complicaron, sin embargo, sí nos dimos cuenta que tenemos que llegar por pasos. El camino está trazado y claro, se empieza separando la liga y de ahí ir avanzando para centralizar derechos y después poder buscar algún tipo de fondo o inversión.

“Teníamos que proteger esos derechos, nos abrió los ojos para darnos cuenta del potencial que tiene la liga, a diferencia de muchas de Europa, que tienen un crecimiento más marginal en cuestión de inflación. Tenemos que ir por orden, eso fue lo más importante y lo que más rescato. Por lo menos en mentalidad y visión todos estamos de acuerdo”, refirió el presidente de Xolos.

Toda esta situación, destacó Mauricio Culebro, es un impedimento para pensar en el regreso del sistema de ascenso y descenso en Liga MX en el corto plazo.

“En este momento no están las condiciones para el descenso. Vería más probable un ascenso si alguien compra un equipo y demuestra que tiene cualidades. Además, hoy vemos más fondos internacionales. El que no haya ascenso y descenso, creo, le puede dar mayor certeza a un inversor que venga a México”.

A nivel general, las complicaciones que tiene el futbol mexicano también impactan en el número de sedes que tendrá en el Mundial 2026, con sólo Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México; Estados Unidos tendrá un total de 11.

“España es no sé cuántas veces menos que México, sin embargo, España va a tener 11 estadios en el siguiente Mundial (2030). Lo normal es que México no tuviera tres, sino mínimo 10, pero no los tiene porque no hay infraestructura”, concluyó Miguel Gil.